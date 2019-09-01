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Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 23:32 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir kişinin sahilde alkol alırken tartıştığı grup tarafından 5 yerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, gece saatlerinde Başiskele ilçesi Liman Caddesi mevkiinde bulunan sahilde meydana geldi.

Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir kişinin sahilde alkol alırken tartıştığı grup tarafından 5 yerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, gece saatlerinde Başiskele ilçesi Liman Caddesi mevkiinde bulunan sahilde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde alkol alan Serdar İlter (31) ve M.Ş. ile yine alkol alan 4 kişi arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Olayda şahıslardan biri bıçakla İlter’i sırt ve boyun bölgesinden 5 kez bıçakladı. İlter kanlar içinde kalırken, diğer şahıslar olay yerinden kaçtı. İlter’in arkadaşı M.Ş. durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan İlter, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlter’in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Polis, olaya karışan O.T. (24), A.T. (16), E.V. (15), T.E.’nin (17) Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi’ndeki evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin 4’ü de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan O.T. Asayiş Şube Müdürlüğüne, yaşı 18’den küçük olan diğer 3 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
O.T.’nin ifadesinde gürültü nedeniyle tartıştıklarını, T.E.’nin bir anda bıçağını çıkartarak İlter’i bıçakladığını iddia ettiği öğrenildi. Yapılan işlemlerinin ardından zanlılar Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahıslardan T.E., O.T. ve E.T.’nin tutuklanmasına karar verilirken, E.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı

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