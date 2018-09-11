Tarzan'a özendi, sarmaşık kopunca suya düştü

Alaplı ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Nihat Sevim ailesi ile birlikte Ereğli ilçesinde bulunan Kayalıdere Şelaleleri’ne gezmeye gitti. Sevim, burada gördüğü metrelerce uzunluğundaki sarmaşıkla Tarzan’a özenip şov yapmaya başladı. Sarmaşığın kopması ile aniden suya düşen Sevim’in şovu kısa sürdü.
Güzel bir macera yaşadığını söyleyen Sevim, sarmaşığın kopması ile suya düştüğünü ve macerasının kısa sürdüğünü ifade etti. Videonun sosyal medyada yayınlanması ile birlikte binlerce beğeni aldı.
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