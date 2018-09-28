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"Taş atan değil, polise sarılan çocuklar yetiştireceğim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 12:03 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde görev yapan komiser yardımcısı Dicle Elceoğlu, ilçede güvenliği sağlamanın yanı sıra terör örgütünün tuzaklarından kurtarmayı amaçladığı gençleri spora yönlendiriyor - Polislik mesleğinin gereklerini yerine getiren Elceoğlu, mesai saatlerinin dışında da çocuklara kick boks eğitimi veriyor - Komiser yardımcısı Elceoğlu: "Taş atan çocuk değil, polisi görünce gelip sarılıp öpen çocuklar yetiştireceğim"

HAKKARİ (AA) - MEHMET DAYAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde görevli komiser yardımcısı Dicle Elceoğlu, mesai saatlerinin dışında çocuklara kick boks eğitimi veriyor.

Bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için gece gündüz çalışan güvenlik güçleri, başlattıkları projelerle de devlet ve vatandaş arasında gönül köprüsü oluşturuyor.

Gaziantep'ten 4 yıl önce Çukurca ilçesine atanan komiser yardımcısı Elceoğlu da gündüz ilçedeki huzur ve güvenliğin bozulmaması için çaba gösterirken, akşamları da çocukları terör örgütü ve yandaşlarının tuzaklarından korumak için ter döküyor.

İlçede meslektaşları ile kontrol noktalarındaki uygulamalara katılan Elceoğlu, çocuklara da İlçe Emniyet Müdürlüğünce desteklenen kick boks kursları ile spor sevgisi aşılıyor.

Çeşitli tarihlerde düzenlenen kick boks şampiyonalarında dereceler elde eden ve antrenörlük yapan Elceoğlu, kapalı spor salonu ve açık havada düzenli olarak idman yaptırdığı 50 sporcuyla yeni başarılar elde etmeyi hedefliyor.

- "Biz bu çocuklar için burada varız"

Komiser Yardımcısı Elceoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşları ile terörle mücadele görevlerini 7 gün 24 saat sürdürdüklerini söyledi.

Milletin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için her zaman görevlerinin başında bulunduklarını belirten Elceoğlu, şöyle dedi:

''Amacım çocuklara bir şeyler verebilmek. Bu çocuklar artık bize taş atmayacak, polisi sevecek, sarılacaklar. Taş atan çocuk değil, polisi görünce sarılıp öpen çocuklar yetiştireceğim. Çocuklar antrenmana gelince bana sarılıyorlar. Emniyet teşkilatından böyle bir eğitimi aldıkları için mutlular. Önce 6 öğrenci ile başladım. Daha sonra öğrenci sayım 36 'ya çıktı. Her gün sayımız artıyor. Biz bu çocuklar için burada varız ve burada var olmaya devam edeceğiz."

Yapılan duyurular sonucunda kurslara katılan çocukların malzeme ihtiyaçlarını karşılayan İlçe Emniyet Müdürlüğü, antrenmanlar sonrasında da meyve suyu ve kek ikramında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çukurca Hakkari polis

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