"Taş atan değil, polise sarılan çocuklar yetiştireceğim"

HAKKARİ (AA) - MEHMET DAYAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde görevli komiser yardımcısı Dicle Elceoğlu, mesai saatlerinin dışında çocuklara kick boks eğitimi veriyor.

Bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için gece gündüz çalışan güvenlik güçleri, başlattıkları projelerle de devlet ve vatandaş arasında gönül köprüsü oluşturuyor.

Gaziantep'ten 4 yıl önce Çukurca ilçesine atanan komiser yardımcısı Elceoğlu da gündüz ilçedeki huzur ve güvenliğin bozulmaması için çaba gösterirken, akşamları da çocukları terör örgütü ve yandaşlarının tuzaklarından korumak için ter döküyor.

İlçede meslektaşları ile kontrol noktalarındaki uygulamalara katılan Elceoğlu, çocuklara da İlçe Emniyet Müdürlüğünce desteklenen kick boks kursları ile spor sevgisi aşılıyor.

Çeşitli tarihlerde düzenlenen kick boks şampiyonalarında dereceler elde eden ve antrenörlük yapan Elceoğlu, kapalı spor salonu ve açık havada düzenli olarak idman yaptırdığı 50 sporcuyla yeni başarılar elde etmeyi hedefliyor.