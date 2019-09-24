HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Süleyman Çayır, ailesinden kalan taş değirmende geleneksel yöntemlerle bulgur üretiyor.

Tahtayazı Mahallesi'nde dedesi ve babasının ardından mesleği sürdüren 58 yaşındaki Süleyman Çayır, önceleri sadece buğday öğütülen taş değirmenin kapasitesini artırdı. Köylünün yıkayarak getirdiği buğdayı öğüterek bulgur ya da un yapan dede ve babasının aksine Çayır, oluşturduğu tesiste geleneksel yöntemleri kullanarak buğdayı yıkıyor, kurutuyor ve öğüterek buğday üretiyor.

Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yaşından beri değirmende çalıştığını söyledi. Bölgenin en büyük taş değirmenini işlettiğini ifade eden Çayır, şöyle devam etti:

"Bu meslek babamın dedesinden babama, babamdan da bana nasip oldu. Babamın dedesinin Çubuk Barajı yapılmadan önce barajın olduğu yerde su değirmeni varmış. Babam baraj yapıldıktan sonra köyümüzde bu işi sürdürmeye başladı. Aile olarak yaklaşık bir asırdır bu mesleği sürdürüyoruz. Babamın yanında başladığım mesleği babamın ölümüyle ben sahip çıkarak sürdürmeye başladım. Eskiden insanlar kendi mahsullerinden buğdaylarını kaynatır, kurutur ve bize öğütmeye gelirlerdi. Şimdi ise köylerde genç kalmadı ve nüfusu yaşlılardan oluşmaya başladı. Şehirde ise bulgur kaynatacak imkan olmadığı için herkes satın almaya başladı. Bu nedenle de her geçen yıl kapasite artırarak üretime devam ediyoruz."