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Taş değirmende tahin üretiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 09:32 | Son Güncelleme

BURSA'da Tarihi Çukur Han’da Hakan Helvacı (34), doğal yollarla taş değirmende tahin üretiyor.

Taş değirmende tahin üretiyorlar

Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN /BURSA, (DHA) - BURSA'da Tarihi Çukur Han’da Hakan Helvacı (34), doğal yollarla taş değirmende tahin üretiyor. Baba mesleği tahin üreticiliğinin 4'üncü kuşak temsilcisi Helvacı, "5 bin yıllık bir geçmişe sahip olan tahinin ilk günkü gibi imalatına devam etmekteyiz. Üretimini taş değirmende yapıyoruz" dedi.
Tarihi Çukur Han’da, 1935 yılında susamı taş değirmende öğüterek tahin üretmeye başlayan işletmede 4'üncü kuşak olarak üretime devam eden Hakan Helvacı, taş değirmende üretilen tahinin diğer makinelerde üretilen tahinden farklı bir lezzete sahip olduğunu belirtti. Tahinin katkı maddesi kullanılmadan üretildiğini söyleyen Helvacı, doğal yöntemlerle tahin ürettiği için kanserojen madde içermediğini dile getirdi. 3'üncü kuşak müşterilerinin bulunduğunu söyleyen Helvacı, özellikle ramazan ayında tahine olan ilginin arttığını belirtti.
Tahinin yapım aşamasından bahseden Helvacı, "Tahinin hazmedilmesi çok kolaydır. Susam bir çok aşamadan geçerek tahin oluyor. Önce havuzlarda yıkanıyor. Yıkandıktan sonra soyulma aşamasına geçiyor. Soyulduktan sonra sıkılıyor. Sadece susam olarak sıkılıyor. Sadece susam olarak kalıyor. Susam olduktan sonra ocaklara giriyor. Çeşit çeşit susamlar atıyoruz" dedi.
Tahini eski usüllerle taş değirmende ürettiklerini belirten Helvacı, "Tahin, susamdan yapılan doğal besin kaynağıdır. Özellikle ramazan ayında tahin pekmez, tahin bal, müthiş bir enerji deposudur. Tahinin faydaları saymakla bitmez. Vücuttaki bütün mikropları temizler. Mide kanseri, mide yaraları gibi hastalıkları gidermekte büyük fayda sağlar. 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olan tahinin ilk günkü gibi imalatına devam etmekteyiz. Üretimini taş değirmende yapmaktayız. Başka makinelerde yapılan tahinlere benzemez. Tahin tam bir protein kaynağıdır" ifadelerini kullandı.
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Taş değirmende tahin üretiyorlarTaş değirmende tahin üretiyorlarTaş değirmende tahin üretiyorlarTaş değirmende tahin üretiyorlar

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