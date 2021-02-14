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  4. Taş dolu kamyon, otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Taş dolu kamyon, otomobille çarpıştı: 2 yaralı

14.02.2021 22:53 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde taş dolu kamyon ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Akyarlar- Bağla yolunda seyreden taş yüklü 48 TV 606 plakalı kamyon ile karşı istikametten gelen 06 AOT 02 plakalı otomobil, çok şiddetli bir şekilde kafa kafaya çarpıştı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde taş dolu kamyon ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Akyarlar- Bağla yolunda seyreden taş yüklü 48 TV 606 plakalı kamyon ile karşı istikametten gelen 06 AOT 02 plakalı otomobil, çok şiddetli bir şekilde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası kamyon devrildi, otomobil ise çarpışmanın etkisiyle hurdaya döndü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Recep Celen, direksiyon ile koltuk arasında sıkıştı. İhbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, belirtilen bölgeye gitti. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü genç, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada kamyon sürücüsü İlhan D. de yaralandı. 112 ambulanslarına alınan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Yüzüne ağır darbe aldığı, ayrıca iç kanama geçirdiği öğrenilen otomobil sürücüsü Recep Celen’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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