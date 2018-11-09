Taş evleriyle cazibe merkezi Doğanbey

Cengiz ERDİL/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinin Doğanbey Mahallesi, taş evleri ve doğal güzelliğiyle özellikle yerli turistlerin ilgisini çekiyor. Doğanbey'i bir yıl içinde yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.

Söke ilçe merkezine 30 kilometre mesafede yer alan, sırtını Dilek Dağları'na yaslayan, Kurtuluş Savaşı sırasında mübadele sonucunda Yunanistan'a göç eden Rumlardan kalan taş evlerin yer aldığı kırsal mahalle, dokusuyla dikkat çekiyor. Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içinde yer alan mahalle, dağın yamacındaki taş evleri, doğasının yeşiliyle öne çıkıyor. Doğanbey'de bulunan ev, dükkan, hastane ve çeşme gibi yapılar geç Osmanlı dönemi mimari özelliklerini yansıyor. Özellikle mimarisiyle dikkat çeken köyün taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri özellikle yerli turistlerden büyük ilgi görüyor. Fotoğraf sanatçıları ya da fotoğraf çekmeyi sevenler, rotalarına burayı eklemeyi ihmal etmiyor. Doğanbey'e bir yıl içinde 200 bin dolayında ziyaretçi geldiği belirtildi. Söke ilçe merkezinden dolmuşlar köye tur düzenlerken; güzel bir Ege kahvaltısı veya öğle yemeğiyle konuklar keyifli bir gün geçiriyor.

DOĞANBEY HALKI SAKİNLİĞİ SEVİYOR

Doğanbey'in yerlisi olan ve kahvehane işleten Demir Bingöl, burasının sakinliğinden memnun olduğunu belirterek, "Doğanbey'de Anıtlar Kurulu'nun izni olmadan hiçbir şey yapılamaz. Burada 80 ev aslına uygun olarak onarıldı. Daha 800 dolayında parsel var. Biz bunların da aslına uygun onarılmasını istiyoruz. Zaten burada yerleşmeye gelenler de bunun bilincinde" dedi.

Doğanbey'e 14 yıl önce Ankara'dan gelen Zafer Gürleyik ise, evlerin 400 ila 800 bin liradan satıldığını, Anıtlar Kurulu onayladığı takdirde bir konut için yine binlerce lira onarım harcaması yapıldığını belirterek, "Burada konutlar şu anda ateş pahası. Zaten kafanıza göre bir çivi bile çakamazsınız. Buranın Şirince gibi hareketli olmasını da kimse istemiyor. Bırakın burası, sakinliğin ötesinde sakin kalsın" dedi.