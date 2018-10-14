Taş fırında pişer mahalleliye düşer

Kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini ön plana çıkararak, geleneksel değerleri yaşatacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Akın, "Şu anda bir geleneği daha yaşatmak için mahallelere 10 taş fırın inşa ettik. Tabii biz fırınları özellikle kadınlarımızın talep ettiği yerlere yapıyoruz ki kullanılsın, atıl durumda kalmasın, fayda sağlasın istiyoruz." diye konuştu.

Sayısı 10'a ulaşan taş fırınlarda, mahalleli kadınlar geçmişte olduğu gibi imece usulü yaptıkları hamur işi yiyecekleri pişirerek kış hazırlıklarını tamamlıyor.

Akın, taş fırınlarda kadınların yıllar önce olduğu gibi imece usulü yaptıkları hamur işi yiyeceklerini pişirdiklerini dile getirerek, bunun mahallenin birlik ve beraberliğine katkı sağladığını kaydetti.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Akın, şöyle devam etti:

"Biz de bu anlamda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Taş fırınlar sayesinde hem geçmişi öne çıkarmış hem de vatandaşlarımıza hizmet sunmuş oluyoruz. Toplumda birlik, beraberlik, yardımlaşma dayanışma gibi duyguları da pekiştiren bu geleneğimizi, eski günlerde olduğu gibi kent genelinde sürdürmek istiyoruz. Kentimizdeki bu taş fırınların sayısını taleplere göre arttıracağız."

- Mahalleli kadınlar memnun

Kemerköprü Mahallesi sakini Türkan Kaplan, taş fırınlar sayesinde kış hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Kaplan, taş fırını kullanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada yufkalarımızı, gözlemelerimizi, ekmeklerimizi, böreklerimizi, her istediğimizi yapıyoruz. Mahallemizdeki kadınlarla el birliği içerisinde kış hazırlıklarımızı taş fırında yapma imkanı buluyoruz. Bu fırınlar sayesinde birlik beraberliğimizi de sağlamış oluyoruz. Şu anda kış hazırlıklarımız için her gün iki evin ihtiyacına göre yufkalarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.