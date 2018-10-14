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Taş fırında pişer mahalleliye düşer

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 11:25 | Son Güncelleme

Bartın'da belediye tarafından mahallelere kurulan taş fırınlar, kadınların imece usulü yaptıkları hamur işi yiyeceklerin pişirilmesine olanak sağlayarak eski gelenekleri geleceğe taşıyor - Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın: - "Taş fırınlar sayesinde hem geçmişi öne çıkarmış hem de vatandaşlarımıza hizmet sunmuş oluyoruz. Toplumda birlik, beraberlik, yardımlaşma dayanışma gibi duyguları da pekiştiren bu geleneğimizi, eski günlerde olduğu gibi kent genelinde sürdürmek istiyoruz" - Ev hanımı Türkan Kaplan: - "Mahallemizdeki kadınlarla el birliği içerisinde gerek bayram, ramazan ve kış hazırlıklarımızı taş fırında yapma imkanı buluyoruz"

SELİM BOSTANCI - Bartın'da belediye tarafından mahallelere kurulan taş fırınlar, kadınların imece usulü yaptıkları hamur işi yiyeceklerin pişirilmesine olanak sağlayarak geleneksel değerleri yaşatıyor.

Kentte, geleneksel değeri yaşatmak amacıyla belediyenin 2011'de hayata geçirdiği proje kapsamında vatandaşların talepleri doğrultusunda mahallelere ihtiyaç duyulan noktalara taş fırın yapıldı.

Sayısı 10'a ulaşan taş fırınlarda, mahalleli kadınlar geçmişte olduğu gibi imece usulü yaptıkları hamur işi yiyecekleri pişirerek kış hazırlıklarını tamamlıyor.

- "Kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini ön plana çıkarıyoruz"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar önce mahallelerde kadınların hamur işi yiyeceklerini pişirdikleri taş fırınların zaman yok olduğunu söyledi.

Kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini ön plana çıkararak, geleneksel değerleri yaşatacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Akın, "Şu anda bir geleneği daha yaşatmak için mahallelere 10 taş fırın inşa ettik. Tabii biz fırınları özellikle kadınlarımızın talep ettiği yerlere yapıyoruz ki kullanılsın, atıl durumda kalmasın, fayda sağlasın istiyoruz." diye konuştu.

Akın, taş fırınlarda kadınların yıllar önce olduğu gibi imece usulü yaptıkları hamur işi yiyeceklerini pişirdiklerini dile getirerek, bunun mahallenin birlik ve beraberliğine katkı sağladığını kaydetti.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Akın, şöyle devam etti:

"Biz de bu anlamda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Taş fırınlar sayesinde hem geçmişi öne çıkarmış hem de vatandaşlarımıza hizmet sunmuş oluyoruz. Toplumda birlik, beraberlik, yardımlaşma dayanışma gibi duyguları da pekiştiren bu geleneğimizi, eski günlerde olduğu gibi kent genelinde sürdürmek istiyoruz. Kentimizdeki bu taş fırınların sayısını taleplere göre arttıracağız."

- Mahalleli kadınlar memnun

Kemerköprü Mahallesi sakini Türkan Kaplan, taş fırınlar sayesinde kış hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Kaplan, taş fırını kullanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada yufkalarımızı, gözlemelerimizi, ekmeklerimizi, böreklerimizi, her istediğimizi yapıyoruz. Mahallemizdeki kadınlarla el birliği içerisinde kış hazırlıklarımızı taş fırında yapma imkanı buluyoruz. Bu fırınlar sayesinde birlik beraberliğimizi de sağlamış oluyoruz. Şu anda kış hazırlıklarımız için her gün iki evin ihtiyacına göre yufkalarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülke Kaplan da uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "Çocukluğumuzda evimizin önünde taş fırın vardı. Orada annelerimiz ekmek, börek, baklava yapardı. Bugün bu geleneği biz yaşatıyoruz. Kış hazırlığı için arkadaşlarımızla bir araya geldik, 10-15 gün boyunca burada sabah gelip gece yarılarına kadar hamur işlerimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Özge Cece Öztoprak ise eski bir geleneği yaşatan büyükleriyle hamur açtığını anlatarak, bunu gelecek kuşaklara aktarmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

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