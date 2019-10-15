Taş fırının lezzetini mutfaklara taşıdı

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayserili girişimci Ümit Birkara, annesinin zor şartlar altında ekmek yapmasından etkilenerek mutfaklarda kullanılabilen içi doğal taşlı elektrikli taş fırın üretti.

Yaklaşık bir yıl önce tasarladığı ürün için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak faydalı model tescili alan 37 yaşındaki Birkara, ürettiği fırından şu ana kadar 40 adet sattı.

Ürünün sac kısmını başkasına yaptıran, bükümü, elektrik aksamı, monte edilmesi gibi diğer tüm işleri kendi yapan Birkara'nın ürettiği fırın, hem evlerin mutfağında hem de işletmelerde kullanılabiliyor.

Ümit Birkara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çırakken Yeni Sanayi Sitesi'nde otobüs karoseri işiyle uğraştığını, daha sonra bu işten ayrıldığını söyledi.

Kendi işini yapmayı hayal ettiğini anlatan Birkara, şöyle konuştu:

"Şimdi atölye olarak kullandığım mekanda, annem ateşli kuzine fırında ekmek pişirirdi. Çok sıcak olurdu, sıcak annemi rahatsız ederdi. Ben bunun üzerine fırına yalıtım yaptım, çok verimli oldu acaba bunu nasıl geliştirebilirim diye düşündüm, ateş yakmamak için LPG ile çalıştırdım. Hem ekmek pişmedi hem de ailemle az kalsın zehirleniyorduk. Sonra vazgeçtim bu işten. Bir emekli öğretmen abim beni yeniden teşvik etti. 'Devam et, sabret, olacak' dedi. En baştan başladım, elektrikli bir fırın yapmaya karar verdim. Annem bu sürede bana sürekli muhalefet oldu, 'Yapamazsın, çok elektrik tüketir' dedi. Annem böyle söyledikçe ben daha az elektrik harcaması için uğraştım. Nihayetinde başardım."