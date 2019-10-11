Taş hastalığı erkekleri vuruyor

Uzmanlar, hem kadınlarda hem erkeklerde görülebilen taş oluşumunun azaltılabilmesi için tuz tüketiminin azaltılması, su tüketiminin arttırılması, egzersizin ihmal edilmemesi ve stresten uzak durulması gerektiğini bildirdi.

Antalya Anadolu Hastanesi Üroloji Doktoru Doç. Dr. M. Burak Hoşcan, Türk Üroloji Akademisi Halkı bilgilendirme toplantısında taş oluşumunun nedenleri ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Erkeklerde taş oluşumunun daha fazla olduğunu, toplumda her on kişiden birinin taş oluşumuyla karşılaştığını söyleyen Hoşcan, taş oluşumunun sıklığının azaltılabileceğine dikkat çekti. Dr. Burak Hoşcan, taş oluşumunun azaltılması için tuz tüketiminin azaltılması, su tüketiminin ise arttırılması, egzersizin ihmal edilmemesi ve stresten uzak durulması gerektiğini söyledi.

Erkeklerde daha fazla

Neredeyse toplumda her on kişiden birinin taş oluşumuyla karşılaştığını belirten Doç. Dr. M. Burak Hoşcan, “Yaşam boyunca bir kişide taş oluşma riski yüzde 5 ile 10 civarındadır. Erkekler bu konuda biraz daha şansız. Erkeklerde taş oluşumu kadınlardan üç kat daha fazladır. Taşın görülme sıklığı 30 ile 50 yaş arasında daha yüksektir. Ayrıca taş hastalığı tekrarlanabilir. Genellikle yüzde 50’den fazla oranla tekrarlama olayı ile karşılaşmaktayız. Yani hastalar birden fazla taş olayı ile yüzleşmek zorunda kalıyorlar” dedi.

Dr. Burak Hoşcan, toplantıda hastalığın belirtileri hakkında da açıklamalarda bulundu. Dr. Hoşcan, belirtinin önce şiddetli ağrıyla başladığını, ağrıyı takiben bulantı ve kusmanın olduğunu, idrarda renk değişikliğinin yaşandığını ve idrar yaparken ağrı hissedildiğini söyledi.