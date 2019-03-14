Taş ile doktoru darp eden hasta yakınının yargılanmasına başlandı

Şanlıurfa’da taş ile doktoru darp eden hasta yakını hakkında açılan "kasten öldürmeye teşebbüs" davasının yargılanmasına başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mağdur Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın avukatı Güldal Beyazağaç Tuncel ile 15 yılla kadar hapis istenen tutuksuz sanık A.K.’nin avukatı Serdal Çelik katıldı. Avukat Tuncel, sanığın müvekkilini öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Müvekkilinin "can güvenliği olmadığı" gerekçesiyle tayinini farklı bir şehre yaptırdığını belirten Tuncel, ifadesinin de talimatla alınmasını istedi. Sanık A.K.’nin avukatı Serdal Çelik ise müvekkilinin rahatsız olduğu için mahkemeye katılamadığını ve bir sonraki duruşmada ifade vereceğini kaydetti. Mahkeme heyeti, sanık A.K.’nin gelecek duruşmada hazır edilmesine, mağdur doktorun ise talimatla ifadesinin alınmasına karar verilerek, duruşma ertelendi.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, 17 Temmuz 2018’de hasta yakını A.K. tarafından başına vurulan taşla yaralanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

