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Taş işçileri, tarihi bilek gücü ile yaşatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 12:55 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te yıllardır tarihi ve kültürel restorasyon çalışmalarında yer alan taş işçileri, tarihi adeta bilek gücü ile yaşatıyor.

Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te yıllardır tarihi ve kültürel restorasyon çalışmalarında yer alan taş işçileri, tarihi adeta bilek gücü ile yaşatıyor. 15 yıldır taş ustalığı yapan Ersin Akgül, "İşimiz çok yorucu fakat tarihi mekânlara yeniden hayat verdiğimiz için severek yaptığımız bir meslek" dedi. Kentte tarihi binaların restorasyonunda çalışan taş işçileri, geleneksel yöntemler ve bilek gücüyle taşları yontuyor. Taşlar yontulduktan sonra ince işçilikle yüzeyine ‘tarak’ yardımı ile suyolları açılıyor. Son olarak kente 1725 yılında yapılmış olan Mecidiye Hanı’nın restorasyon çalışmalarında çalışan taş ustaları, kireç taşlarını elleri ile yontarak tarihi yaşatmaya çalışıyor. Bir dönem ilgisizlikten kaderine terk edilen hatta otopark olarak da kullanıldığı için büyük tahribata uğrayan tarihi yapının restorasyonunda kullanılan kireç taşlarını sabır ve özveri ile işleyen taş ustaları yaptıkları işin zor fakat keyif verici olduğunu söyledi. ‘EKMEĞİMİZİ TAŞTAN ÇIKARIYORUZ’ 15 yıllık taş ustası Ersin Akgül, ekmeklerini taştan çıkardıklarını ifade ederek, "İşimiz çok yorucu bir iş. Özellikle bazı taşlar çok sert oluyor. Taşları tarak ile yontuyoruz. Bunu da bilek gücü ile yapıyoruz çünkü başka yolu yok. Eski taşların bir kısmı çürüdüğü zaman da onları tarak ile düzeltiyoruz. Tarak dediğimiz olay taşın yüzeyindeki suyollarını açmak ve taşın yüzeyindeki su birikmesini engellemek için yapıyoruz. Yani 15 yıldır ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. İşimiz yorucu fakat tarihi mekanlara yeniden hayat verdiğimiz için severek yaptığımız bir meslek" dedi. 'TAŞ USTALARININ BÜYÜK EMEĞİ VAR' Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilen Mecidiye Han’da görevli Mimar Serdar Polat ise “Bu taşlar blok olarak geliyor. Sonra kesim atölyelerinde boyutlandırılıyor daha sonra ise yerine göre çürütme dediğimiz aşamaya geçiyoruz. Tek tek taşlar belirlendikten sonra milimetrik olarak ölçülüyor. Daha sonra taş ustaları tarafından yerleştiriliyor. Ustaların ciddi bir emeği var. Yeni yapı imalatı dediğimiz briket ve tuğla ile yapılan metraj ile taş ustalarının yaptığı arasında çok fark var. Çünkü diğer yapı malzemelerinin ağırlığı hafif iken taşlar ciddi anlamda ağır. O yüzden çok zahmetli ve çok süre isteyen uygulama” şeklinde konuştu.

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