MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Taş Kağıt Makas'ın yıldızı Hande Ataizi'nin güzellik sırrı ortaya çıktı! Harcadığı para dudak uçuklattı! Son halini görenler inanamadı

Taş Kağıt Makas'ın yıldızı Hande Ataizi'nin güzellik sırrı ortaya çıktı! Harcadığı para dudak uçuklattı! Son halini görenler inanamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.07.2024 13:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ruhsar, Melekler Adası, Sev Kardeşim, Camdaki Kız ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede yer alan Hande Ataizi oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve kusursuz fiziği ile adından söz ettiren Ataizi'nin güzellik sırrı ortaya çıktı. Ünlü ismin son halini görenler gözlerine inanamadı.

Taş Kağıt Makas'ın yıldızı Hande Ataizi'nin güzellik sırrı ortaya çıktı! Harcadığı para dudak uçuklattı! Son halini görenler inanamadı

MYNET-'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisinde 'Savcı Süreyya Uyar' karakterini canlandıran Hande Ataizi başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Dizisinin sezon finali yapması ile birlikte soluğu sevgilisiyle tatilde alan Hande Ataizi Türkbükü'ndeki bir plajda objektiflere takıldı.

ATAİZİ 0

GÜZELLİĞİNİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Bir ay önce Amerika'ya giden Hande Ataizi'nin yüzündeki şişlik ve gerginlik dikkatlerden kaçmadı. 50 yaşındaki Ataizi'nin sırrı ortaya çıktı.

ATAİZİ 1

HARCADIĞI PARA DUDAK UÇUKLATTI

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ataizi, New York'ta özel bir hastanede yüzünü gerdirdi. Ünlü ismin bunun için 2 milyon liraya yakın para harcadığı öğrenildi.

ATAİZİ 2

Express
Gözaltındaydı! İşte Gaga Bulut'un ifadesi Gözaltındaydı! İşte Gaga Bulut'un ifadesi
Anahtar Kelimeler:
Hande Ataizi
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında kan donduran anlar! Yanlışlıkla kendisini kafasından vurdu

Canlı yayında kan donduran anlar! Yanlışlıkla kendisini kafasından vurdu

Ceset parçalarını mesai saatinde işyerinde saklamış!

Ceset parçalarını mesai saatinde işyerinde saklamış!

800'den fazla istasyonu var! Akaryakıtta dev satın alma

800'den fazla istasyonu var! Akaryakıtta dev satın alma

AK Parti'de veda vakti: Odalarını toplamaya başladılar

AK Parti'de veda vakti: Odalarını toplamaya başladılar

Bakan Kacır duyurdu! 1 milyar dolarlık yatırımın ardından bir dünya deviyle daha imza kapıda!

Bakan Kacır duyurdu! 1 milyar dolarlık yatırımın ardından bir dünya deviyle daha imza kapıda!

Icardi'den gece yarısı Galatasaraylıları üzen paylaşım!

Icardi'den gece yarısı Galatasaraylıları üzen paylaşım!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.