Taş Kağıt Makas'ın yıldızı Hande Ataizi'nin güzellik sırrı ortaya çıktı! Harcadığı para dudak uçuklattı! Son halini görenler inanamadı

MYNET-'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisinde 'Savcı Süreyya Uyar' karakterini canlandıran Hande Ataizi başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Dizisinin sezon finali yapması ile birlikte soluğu sevgilisiyle tatilde alan Hande Ataizi Türkbükü'ndeki bir plajda objektiflere takıldı.

GÜZELLİĞİNİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Bir ay önce Amerika'ya giden Hande Ataizi'nin yüzündeki şişlik ve gerginlik dikkatlerden kaçmadı. 50 yaşındaki Ataizi'nin sırrı ortaya çıktı.

HARCADIĞI PARA DUDAK UÇUKLATTI

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ataizi, New York'ta özel bir hastanede yüzünü gerdirdi. Ünlü ismin bunun için 2 milyon liraya yakın para harcadığı öğrenildi.





