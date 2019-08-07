HABER

Taş Mektep restorasyonu 3 ay aradan sonra yeniden başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 17:23 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde tarih Taş Mektep’te restorasyon çalışmaları yeniden başlayacak.Gemiç Mahallesi’nde 1930 yılında eğitime başlayan, 2000’li yılların başına kadar da hizmet veren Taş Mektep’te restorasyon çalışmaları geçen yıl başlatılmıştı.

Taş Mektep restorasyonu 3 ay aradan sonra yeniden başlayacak

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde tarih Taş Mektep’te restorasyon çalışmaları yeniden başlayacak.
Gemiç Mahallesi’nde 1930 yılında eğitime başlayan, 2000’li yılların başına kadar da hizmet veren Taş Mektep’te restorasyon çalışmaları geçen yıl başlatılmıştı. 1925 yılında inşaatı başlanan, 1930 yılında ise Termal’e geçerken Gemiç’e uğrayarak açılışını Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı Taş Mektep, yaklaşık 17 yıldır atıl vaziyette duruyordu.
Tamamlandığında bölgede kültür merkezi ve sosyal tesis olarak kullanılması beklenen Gemiç Taş Mektep’te restorasyona yaklaşık 3 aydır ara verilmişti. Gemiç muhtarı Dinçer Dimrit, restorasyonu sürdüren müteahhit firma ile görüşmelerinde restorasyon çalışmalarının yeniden başlatılacağı bilgisini aldıklarını ifade etti.

Taş Mektep restorasyonu 3 ay aradan sonra yeniden başlayacak

Taş Mektep restorasyonu 3 ay aradan sonra yeniden başlayacak

Taş Mektep restorasyonu 3 ay aradan sonra yeniden başlayacak

Taş Mektep restorasyonu 3 ay aradan sonra yeniden başlayacak

PARTNERBu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek Bu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek
Atık havuzuna düşen köpek ve yavrusu kurtarıldıAtık havuzuna düşen köpek ve yavrusu kurtarıldı
Ankara'da Havacılık Test Merkezi açılacakAnkara'da Havacılık Test Merkezi açılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'daki yangın büyüyor!

Ünlü tatil beldesindeki yangın büyüyor!

Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

Bekçilik sınav sonuçları 2019: Saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilecek?

Bekçilik sınav sonuçları bekleniyor!

Son dakika! MSB: ABD ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı

MSB'den kritik açıklama: Görüşmeler tamamlandı

Bodrum ve Milas'ta orman yangını çıktı

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.