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  4. Taş Mektep restorasyonunda sona gelindi

Taş Mektep restorasyonunda sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 09:15 | Son Güncelleme

Bursa’da, ilçenin UNESCO dünya kültür mirası listesine girebilmesi için kent kimliğini ön plana çıkaracak projelere öncelik veren Mudanya Belediyesinin Tirilye’deki Taş Mektep restorasyonunda sona gelindi.Mudanya Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görülen Taş Mektep’in restorasyonuna devam ediyor.

Bursa’da, ilçenin UNESCO dünya kültür mirası listesine girebilmesi için kent kimliğini ön plana çıkaracak projelere öncelik veren Mudanya Belediyesinin Tirilye’deki Taş Mektep restorasyonunda sona gelindi.
Mudanya Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görülen Taş Mektep’in restorasyonuna devam ediyor. Tirilye’deki Taş Mektep binasının turizme kazandırılması için restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Taş Mektep kimliğine özgün bir şekilde yaşayacak. Yapılacak sınıflarda atölyeler oluşturulacak. Bir kısmı müze olacak. Tirilye ve bölgesi, Mudanya’nın geçmişi ve tarihi anlatan bir çalışmanın yanı sıra, bir de kütüphane kurulacak. Bir bölümünde ise bölgeye özgü, Girit mutfağını yansıtan ürünler sunulacak. Binanın teras bölümünde küçük bir kafe var. Sergi fonksiyonu bu bölümden başlıyor ve üst kata kadar devam ediyor. En geniş ve görkemli kat olan 3. kat da eğitim, öğretim, yaz okulu ve Tirilyelilerin atölye çalışmalarını, kültür faaliyetlerini yapabileceği bir mekan olarak oluşturulacak. Tirilyelilerin hatıralarını yaşatabileceği mekan kısa sürede tamamlanacak” dedi.
Yüz yılı aşkın bir geçmişi olan Taş Mektep yeniden Bursa’ya kazandırılıyor. Trilye’de doğan ve Yunanistan’da eğitim gördükten sonra metropolit olarak Türkiye’ye dönen Chirisostomos tarafından 1904- 1909 yılları arasında yaptırılan Taş Mektep, önemli bir tarihi değer olarak Mudanya Belediyesi tarafından geleceğe taşınıyor. Taş Mektep hizmet binasında sona yaklaştıklarını ifade eden Türkyılmaz, “3-4 aylık bir çalışmamız kaldı. İnce bir işçilik ve aslına uygun bir yapı isteği için gecikmeler yaşandı. Binanın bütün taban ve tavan kaplamaları soyulduğunda demir aksamının çok kötü olduğu görüldü. Daha fazla masraftan kaçınmak için statik çalışmaları yapıldı. Bir yıllık bir gecikmeyle hizmete almış olacağız. Nisan ayı gibi hizmete açmış olacağız. Mudanya’da yapılacak olan Tarihi Kentler Birliği toplantısıyla birlikte açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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