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Taş ocağında dinamit patlatılması sırasında 1 işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 22:16 | Son Güncelleme

 KONYA’nın Ereğli ilçesinde bir taş ocağında dinamit patlatılması sırasında etrafa dağılan taşların isabet ettiği işçi İbrahim Öztürk yaralandı.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA’nın Ereğli ilçesinde bir taş ocağında dinamit patlatılması sırasında etrafa dağılan taşların isabet ettiği işçi İbrahim Öztürk yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Kutören Mahallesi’nde bir taş ocağında meydana geldi. Taş ocağında çalışan işçilerden İbrahim Öztürk, dinamit patlama sonucu fırlayan taş parçalarının isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Öztürk, tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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