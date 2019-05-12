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Taş ocağında patlama: 4 işçi ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 22:27 | Son Güncelleme

Ardahan’da akşam saatlerinde taş ocağında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralandı.

Ardahan’da akşam saatlerinde taş ocağında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralandı. İşçiler Erzurum Araştırma Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş.’ye ait taş ocağında meydana geldi. Taş ocağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada işçiler Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı 4 işçi Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçiler, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum’a sevk edildi.
Olayın ardından Ardahan Valisi Mustafa Masatlı da Ardahan Devlet Hastanesi’ne gelerek yetkililerden yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Vali Masatlı gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın sebebinin henüz belli olmadığını belirterek, "İlimiz merkez Çataldere köyünde Salduzlar Beton A.Ş.’ye ait olan tesiste bugün muhtemelen kimyasaldan kaynaklı bir patlama meydana geldi. Bu patlama neticesinde 4 çalışan işçimiz ağır bir şekilde yanarak yaralandı. Tabi AFAD ve 112 ekiplerimiz anında olaya müdahale ettiler. Şu anda hastalarımızı Erzurum ilinde bulunan yanık ünitesine sevk ediyoruz. Kendilerine Allah’tan acil şifalar diliyoruz" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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