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  4. Taş ocağında termal şu şaşkınlığı! Taşları keserken buldular

Taş ocağında termal şu şaşkınlığı! Taşları keserken buldular

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2020 11:18 | Son Güncelleme

Sivas'ta merkeze 39 kilometre uzakta olan Gaziköyü yakınlarında bulunan taş ocağında taşların kesimi için çalışma yapılırken termal su ortaya çıktı. Kükürtlü olduğu anlaşılan suyun keşfinin ardından bölgenin turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı.

Bir süre faaliyetine devam eden taş ocağı daha sonra taşların yeterli gelmemesinde dolayı kapandı. Köylüler yaklaşık 1 yıl önce kapanan taş ocağından çıkan suyun şifalı olduğu el ve ayak gibi kaşıntılara iyi geldiğini düşünüyor. Bir süredir değerlendirilmeyen su, taş ocağının yanından geçen ırmağa dökülüyor. Köylüler buranın turizme kazandırılıp vatandaşların kullanabileceği bir tesise dönüştürülmesini istedi.

TAŞLAR KESİLİRKEN ÇIKTI

Köy sakinlerinden Eyüp Demir, taşlar kesilirken suyun çıktığını ifade ederek, “Bu taş ocağı bir zamanlar vatandaşlar tarafından işletildi. Şimdi ise yaklaşık 1 yıldır kapalı. Bu ocağın taşları kesilirken buradan bir sıcak su çıktı. Sıcak su çıktı ama kimse buradan haberdar olamadı. Bizde geldik gördük. Sivas Valiliğimizden ve Belediye Başkanlığımızdan, buranın zaten Sıcak Çermik tarafından gelen Yıldız Dağı bağlantı yoluna yakınlığı var. Buranın ileriye dönük değerlendirilmesini istiyorum” dedi.

ŞİFALI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Demir, suyun ayak ve el kaşıntılarına iyi geldiğini söyleyerek, “Eskiden buralarda yukarılarda küçük sıcak sular vardı. Onların ayak ve el kaşıntılarına çok fayda sağladığını biz kendimiz gördük. Ben kendimin Sıcak Çermikte gördüğüm kadarıyla havuzların sisteminde burada aynı suyun oluşumunu ben gördüm. Çünkü o suda kükürtlü. Burada Sivas Valiliğimiz devamına belediyemiz tarafından bir sondaj çalışması yapılırsa, ne yapılacağı açığa çıkacak. Burada birkaç tane havuz olsa vatandaş tarafından ziyaret edilir. Bu su buradan akarak ırmağa gidiyor. Ama bir gün buraya bir çalışma yapıldığı zaman bu su buradan çıkıp burada değerlendirilirse vatandaşa hizmet sağlar” şeklinde konuştu. (İHA)

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