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  4. Taş ocağında trafo patladı: 3 yaralı

Taş ocağında trafo patladı: 3 yaralı

14.03.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Bursa İnegöl‘de bulunan bir taş ocağında trafonun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre olay, İnegöl’e bağlı Süpürtü Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa İnegöl‘de bulunan bir taş ocağında trafonun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, İnegöl’e bağlı Süpürtü Mahallesi’nde meydana geldi. Taş ocağında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı trafo bomba gibi patladı. Patlama sonucu Burhan D., Ümit C. ve Hasan B. yaralandı. Üç yaralı olayına gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu öğrenildi. Ciddi derecede yanıkları olan Burhan D., Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

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