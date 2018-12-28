Taş ocağında üzerine kaya devrilen işçi ağır yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı taş ocağında üzerine kaya devrilen işçi Deniz Yıldırak (43), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Kozluca yolu üzerindeki taş ocağında meydana geldi. Ocakta işçi olarak çalışan Deniz Yıldırak'ın üzerine, ağırlığı 100 kilodan fazla kaya devrildi. Kayanın altında kalan Yıldırak, ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının kurtardığı Yıldırak, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz Yıldırak'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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