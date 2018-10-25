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Taş, sopa ve silah kullanılan kavga kamerada: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 12:15 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, taş, sopa ve tüfeklerin de kullanıldığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Taş, sopa ve silah kullanılan kavga kamerada: 5 yaralı

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, taş, sopa ve tüfeklerin de kullanıldığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Kavgada 5 kişi yaralandı.
Viranşehir’in kırsal mahallesinde meydana gelen kavgada iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan birbirleriyle akraba iki aile arasında çıkan tartışma, diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kısa sürede taş, sopa ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Boş bir arazide taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgada birbirlerine saldıran tarafların görüntüsü cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları sopa ve taş darbesiyle yere yığılan taraflardan bazılarının ise tüfekle karşılık vermesi görüntülere yansıdı. Güçlükle sonlandırılan kavgada 5 kişi yaralanırken, cep telefonuyla çekilen görüntüler ise sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
FOTOĞRAFLI

Taş, sopa ve silah kullanılan kavga kamerada: 5 yaralıTaş, sopa ve silah kullanılan kavga kamerada: 5 yaralıTaş, sopa ve silah kullanılan kavga kamerada: 5 yaralıTaş, sopa ve silah kullanılan kavga kamerada: 5 yaralı

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