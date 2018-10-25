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Taş, sopa ve silah kullanılan kavga kamerada: 5 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 16:06 | Son Güncelleme

VALİLİK: GÖRÜNTÜLERİN VİRANŞEHİR'LE İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada yayılan iki grubun kavga ettiği görüntülerinin, Viranşehir ilçesi ile ilgisinin bulunmadığı, görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı alınması için adli mercilere gerekli başvuru yapıldığını duyurdu.

VALİLİK: GÖRÜNTÜLERİN VİRANŞEHİR'LE İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR
Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada yayılan iki grubun kavga ettiği görüntülerinin, Viranşehir ilçesi ile ilgisinin bulunmadığı, görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı alınması için adli mercilere gerekli başvuru yapıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından Viranşehir'de meydana geldiği iddia edilen kavga görüntülerinin Viranşehir'le hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kasıtlı bir şekilde yayılmaya çalışılan bu görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı alınması için adli mercilere gerekli başvuru yapılmıştır."

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