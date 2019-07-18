Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde taş ustaları, Ahlat taşını çıkarmak için güneşin altında ocaklarda zorlu çalışmalarını sürdürüyor.

Ustalar, özel yapıların mimarisinde ve tahrip olan tarihi eserlerin onarımında kullanılan Ahlat taşını çıkarmak için 35-40 derecelik sıcak havada yoğun mesai harcıyor. Ahlat ilçesinde zorlu şartlarda çıkarılan ve binaların yalıtımında kullanılan Ahlat taşı, hem estetik açıdan hem de sağlık açısından tercih ediliyor. Nemrut Dağı eteklerinde bulunan taş ocaklarında işçiler günün ilk ışıkları ile birlikte çalışmaya başlayarak, ellerindeki çivi ve manivela yardımıyla taş bloklarını çıkarıyor.

Türkiye’nin değişik illerine, zaman zaman da yurt dışına gönderilen Ahlat taşının metrekaresi 40-50 TL arasında alıcı buluyor. Bina yalıtımı, camiler, çeşmeler, minareler, kümbet ve çeşitli anıtlarda tercih edilen

Ahlat taşı, özellikle yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak tutan bir özelliğe sahip. Kendi kendini yenileme özelliği ile uzun yıllar dayanan Ahlat taşının çıkarılması ve işlenmesi uzun bir süreç alıyor.