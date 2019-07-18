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Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde taş ustaları, Ahlat taşını çıkarmak için güneşin altında ocaklarda zorlu çalışmalarını sürdürüyor.Ustalar, özel yapıların mimarisinde ve tahrip olan tarihi eserlerin onarımında kullanılan Ahlat taşını çıkarmak için 35-40 derecelik sıcak havada yoğun mesai harcıyor.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde taş ustaları, Ahlat taşını çıkarmak için güneşin altında ocaklarda zorlu çalışmalarını sürdürüyor.
Ustalar, özel yapıların mimarisinde ve tahrip olan tarihi eserlerin onarımında kullanılan Ahlat taşını çıkarmak için 35-40 derecelik sıcak havada yoğun mesai harcıyor. Ahlat ilçesinde zorlu şartlarda çıkarılan ve binaların yalıtımında kullanılan Ahlat taşı, hem estetik açıdan hem de sağlık açısından tercih ediliyor. Nemrut Dağı eteklerinde bulunan taş ocaklarında işçiler günün ilk ışıkları ile birlikte çalışmaya başlayarak, ellerindeki çivi ve manivela yardımıyla taş bloklarını çıkarıyor.
Türkiye’nin değişik illerine, zaman zaman da yurt dışına gönderilen Ahlat taşının metrekaresi 40-50 TL arasında alıcı buluyor. Bina yalıtımı, camiler, çeşmeler, minareler, kümbet ve çeşitli anıtlarda tercih edilen
Ahlat taşı, özellikle yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak tutan bir özelliğe sahip. Kendi kendini yenileme özelliği ile uzun yıllar dayanan Ahlat taşının çıkarılması ve işlenmesi uzun bir süreç alıyor.

“Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz”
Taş işleme ustası Necat Toptaş, uzun yıllardır taş işleme işinde çalıştığını, geçimini de bu şekilde sağladığını söyledi. Toptaş, “Taş işçiliği zorlu bir iştir. Ancak Ahlat’ta birçok insanın gelir kaynağı taş işçiliği üzerinedir. Çok dikkat isteyen bir iştir. Bu konuda dikkatli olmazsanız, eliniz ya da kolunuzu makineye kaptırabilirsiniz. Sabah 07.00’de buraya gelerek işbaşı yapıyoruz. Akşam saat 18.00’e kadar sürüyor. Burada ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Yaz ayları boyunca çalışıp, kış aylarında bu kazancımızla geçinmeye çalışıyoruz. Binalarda kullanılan bu taşlar yazın sıcaktan, kışın da soğuktan koruyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere satıyoruz. Taş ocaklarından parçalar halinde gelen taşlar bu atölyelerde kesilerek belirli ölçülere getiriliyor. Daha sonra da satıyoruz” diye konuştu.

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi

Taş ustalarının zorlu ekmek mücadelesi
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