"Taş üstüne taş koyana 'evet' deyip, 'yola devam' diyeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Arkamızda ne bir vesayet odağı ne bir patron ne de bir terör örgütü var. Bizim bizden başka hiç kimsemiz yok. Türkiye'nin başına bir dert, bir bela gelse, gidecek hiçbir yerimiz yok. Bundan emin olun." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Usta, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri ve AK Parti Kadın Kolları üyeleriyle buluştu.

Daha sonra AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva ile esnaf ziyaretinde bulunan Usta, ardından Kalecik TOKİ Mahallesi'ndeki taziyeevinde kadınlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Usta, Van'da 17 yılda büyük değişimlerin olduğunu anlattı.

Çöpten, çamurdan, çukurdan geçilmeyen sokakların artık bir şehir haline geldiğini ve şehir kimliğine büründüğünü belirten Usta, şöyle devam etti:

"Bunu yapmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu bu irade çok önemlidir. Eğer Cumhurbaşkanımız bu kadar emek vermezse, çabalamazsa ne biz bu vatanı, milleti, bayrağı dimdik ayakta tutabiliriz ne de Van'ı bir şehir haline getirebilirdik. Arkamızda ne bir vesayet odağı ne bir patron ne de bir terör örgütü var. Bizim bizden başka hiç kimsemiz yok. Türkiye'nin başına bir dert, bir bela gelse, gidecek hiçbir yerimiz yok. Bundan emin olun. Hiç bir yere gidemeyiz. Biz bu vatanın her bir metrekaresi için emek vermiş, çalışmış insanlarız. Buradan tek bir geri adım atmayız."