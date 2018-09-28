MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, millete hizmet parolasıyla yola çıktıklarını belirterek, "Madem ki bu yola hizmet için çıktık, taş üstüne taş koymadığımız her gün bizim için vebaldir, sorumluluktur. Bu bilinç ve inançla çalışacağız." dedi.

Manisa'daki temasları kapsamında memleketi Kula ilçesine geçen Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Kula Şehitliği'ne ziyarette bulundu, dua etti.

Kula Kaymakamlığı, Kula Belediyesi ve AK Parti Kula İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kasapoğlu, daha sonra Kula Doğalgaz Merkez Şebeke Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, görevine başladıktan sonra memleketine ilk kez geldiğini belirterek, "İnşallah bu vesileyle sılayı rahimlerimiz devam edecek. Baba ve ata ocağımız Kula da ülkemizin her karış toprağı gibi bizim için çok önemli." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, yola millete hizmet amacıyla çıktıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'yi baştan sona saran tesisleşme ve kalkınma hamlesinin temelinde milletimize hizmet aşkı yatıyor. Bu aşkla milletimize hizmette asla sınır tanımayacağımızı biliyoruz. Bu makamlar milletin bize emaneti. Bizim işimiz bugünle sınırlı değil. Görevimiz, bugün atacağımız adımlarla yarınlarımızı, ülkemizi geleceğe hazırlamak. Bu anlamda yükümüz ağır, görevimiz çetin ve değerli."