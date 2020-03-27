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  4. Taş ve sopalarla saldırdılar! Başkent'te şoke eden görüntüler

Taş ve sopalarla saldırdılar! Başkent'te şoke eden görüntüler

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2020 10:39 | Son Güncelleme

Ankara'da cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri şoke etti. Kız arkadaşlarına laf atarak sözlü taciz ettikleri öne sürülen kişileri döven bir grup liseli gencin, laf attığı iddia edilen kişilere taş ve sopalarla saldırdığı görüldü.

Olay, dün akşam Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Kız arkadaşlarıyla vakit geçiren bir grup liseli genç, iddiaya göre kız arkadaşlarına laf atarak sözlü taciz eden kişiler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine liseli gençler, laf attıklarını iddia ettikleri kişilere dakikalarca yerden aldıkları kaldırım taşlarını attı. Liseliler, daha sonra yine taş atarak yaklaşık 100 metre kovaladıkları kişileri yakalayarak yanlarında getirdikleri sopalarla öldüresiye dövdü. O anlar ise kameralara yansıdı. (İHA)

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