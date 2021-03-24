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Taşan dere suları Derecik karayolunu kapattı

24.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Derecik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan dere suları karayolunu ulaşıma kapattı.Hakkari il merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Hakkari’nin Derecik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan dere suları karayolunu ulaşıma kapattı.
Hakkari il merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı kentte, Şemdinli-Derecik karayolu da yağışlardan nasibini aldı. Kenarında geçen derenin taşması sonucu karayolu kapandı.
Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, “Dün akşamdan beridir şiddetli yağış sebebi ile dereler taşmış ve karayolunun belirli noktaları sular altında kalmış. Toprak kayması ve taşların gelmesinden dolayı kapanan yolun yeniden açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

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