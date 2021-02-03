Taşan dere suları, evi savaş alanına çevirdi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde sağanak yağış ile taşan dere suları tek katlı evi adeta savaş alanına çevirdi. Yaklaşık bir ay önceki sağanak yağış sonrası da evini su bastığını söyleyen Nuri Dursun (51), beyaz eşyalar başta olmak üzere evdeki tüm eşyaların sular altında kaldığını ve yetkililerden destek beklediğini söyledi.

İzmir’de etkili olan sağanak yağış hayatı felç ederken, Karabağlar ilçesi 3826 Sokak’ta bulunan Nuri ve Şengül Dursun çiftinin tek katlı evini taşan dere suları bastı. Evin arka bahçe kısmında bulunan istinat duvarının bir kısmını yıkarak önce bahçeye dolan sel suları kısa süre içerisinde ise evin içerisine ulaştı. Evde bulunan mobilyalar başta olmak üzere tüm beyaz eşyalar sular altında kalırken, ev kullanılamaz hale geldi.

“Köpeğimi kurtardım fakat tavuklarım telef oldu”

Yaklaşık bir ay önce yağan yağmur sonrası da evlerini sel sularının bastığını ifade eden inşaat işçisi Nuri Dursun, yaklaşık bir ay öncede yağan sağanak ile birlikte evlerinin su bastığını belirterek şunları söyledi: “Daha önceki yağmurda da evimizi su basmıştı o gün bu gündür uykular haram oldu bize. Her yağmur yağdığında sabaha kadar nöbet tutuyorum. Yağmur yağarken ön bahçe ile arka bahçeyi kontrol ederken 5 dakika içerisinde evi su bastı. O arada bende evde bulunan 2 çocuğumu dışarı çıkardım. Arka bahçede bulunan köpeğimi sel sularından kurtardım fakat kümeste bulunan tavuklarım telef oldu” dedi.