HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taşan dere suları, evi savaş alanına çevirdi

Taşan dere suları, evi savaş alanına çevirdi

03.02.2021 00:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karabağlar ilçesinde sağanak yağış ile taşan dere suları tek katlı evi adeta savaş alanına çevirdi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde sağanak yağış ile taşan dere suları tek katlı evi adeta savaş alanına çevirdi. Yaklaşık bir ay önceki sağanak yağış sonrası da evini su bastığını söyleyen Nuri Dursun (51), beyaz eşyalar başta olmak üzere evdeki tüm eşyaların sular altında kaldığını ve yetkililerden destek beklediğini söyledi.
İzmir’de etkili olan sağanak yağış hayatı felç ederken, Karabağlar ilçesi 3826 Sokak’ta bulunan Nuri ve Şengül Dursun çiftinin tek katlı evini taşan dere suları bastı. Evin arka bahçe kısmında bulunan istinat duvarının bir kısmını yıkarak önce bahçeye dolan sel suları kısa süre içerisinde ise evin içerisine ulaştı. Evde bulunan mobilyalar başta olmak üzere tüm beyaz eşyalar sular altında kalırken, ev kullanılamaz hale geldi.

“Köpeğimi kurtardım fakat tavuklarım telef oldu”
Yaklaşık bir ay önce yağan yağmur sonrası da evlerini sel sularının bastığını ifade eden inşaat işçisi Nuri Dursun, yaklaşık bir ay öncede yağan sağanak ile birlikte evlerinin su bastığını belirterek şunları söyledi: “Daha önceki yağmurda da evimizi su basmıştı o gün bu gündür uykular haram oldu bize. Her yağmur yağdığında sabaha kadar nöbet tutuyorum. Yağmur yağarken ön bahçe ile arka bahçeyi kontrol ederken 5 dakika içerisinde evi su bastı. O arada bende evde bulunan 2 çocuğumu dışarı çıkardım. Arka bahçede bulunan köpeğimi sel sularından kurtardım fakat kümeste bulunan tavuklarım telef oldu” dedi.

“Bir evde kullanılacak ne varsa sular altında kaldı”
Başta beyaz eşyalar olmak üzere tüm mobilyalarının sular altında kaldığını ifade eden Nuri Dursun, “Bir evde kullanılacak ne varsa sular altında kaldı. Evin içerisi çamur içerisinde kaldı. Yatacak bir yerimiz yok. Kendi çabalarımız ile evin içerisine dolan suyu tahliye ettik. Islandık ve hasta olduk. Ne yapacağımızı şaşırdık. Maddi olarak zor bir süreçten geçiyorum. İnşaat işçisi olduğum için iş olursa çalışıyorum. Bir miktar param vardı o da sel sularına kapılıp gitti. Kirada yaşıyorum elektrik, su faturaları derken yetiştiremiyorum. Yetkililerden eşya veya maddi yardımı bekliyorum. Bu evden de taşınmamız gerekiyor. Her yağmurda bu duruma geliyor evimiz” diye konuştu.
Evleri su altında kalan Şengül Dursun ise mağdur olduklarını ifade ederek, “Bütün eşyalarımız sular altında kaldı. Eşimin işleri rast gitmediği için maddi durumumuz yok. Ayrıca buzdolabında bulunan yiyeceklerimiz de sel sularına kapıldı. Yetkililerden başımızı sokacak bir ev yardımı istiyorum” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüneşle bağı olanlar el kaldırsınGüneşle bağı olanlar el kaldırsın
Profesörün feci ölümü! Aracı bariyerlere ok gibi saplandıProfesörün feci ölümü! Aracı bariyerlere ok gibi saplandı
78 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 78?78 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 78?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu

Boğaziçi paylaşımı tepki çekti! 'Çalıştığım kurumu...'

Boğaziçi paylaşımı tepki çekti! 'Çalıştığım kurumu...'

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

Mahir Ünal'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki

Konya'da feci kaza! Otomobil bariyerlere saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı

Profesörün feci ölümü! Aracı bariyerlere ok gibi saplandı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Açık bir çağrıda bulunuyorum

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili Valilik'ten yeni açıklama: 98 kişi serbest, 10 kişiye ise ev hapsi

Valilik'ten flaş 'Boğaziçi' açıklaması

İran uyruklu kadın kafasında poşet boğazı kesik halde bulundu

İşten dönen eşi kafasında poşet, boğazı kesik halde buldu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan ‘yeni anayasa’ açıklaması

Altun’dan ‘yeni anayasa’ açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.