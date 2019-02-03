Taşan derede otomobilin kaybolduğu iddiası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, aşırı yağışların ardından suları yükselen derenin akıntısında kaybolan otomobilin içerisinde bulunduğu öne sürülen 2 genci arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akköy köyünde Akköy Geçidi olarak bilinen mevkide, bir otomobilin, aşırı yağışların etkisiyle bir anda suları yükselen derenin akıntısına kapıldığı ihbarı yapıldı.

İçerisinde iki gencin de bulunduğu ileri sürülen otomobilin, derede gözden kaybolduğunun bildirilmesinin ardından, bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede ekiplerce başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.

Bu arada Ezine Kaymakam Vekili ve Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, bölgeye gerek ekiplerden bilgi aldı.

Çelik burada, otomobilde bulundukları değerlendirilen çocukların aileleriyle görüştü.

