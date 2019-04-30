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Taşan Munzur Çayı tarım arazilerini su altında bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Taşan Munzur Çayı tarım arazilerini su altında bıraktı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Munzur Çayı'nın taşması sebebiyle bazı tarım arazilerini su bastı.

Kaynağını Munzur Gözeleri'nden alan ve dere sularıyla beslenen Munzur Çayı'nın debisi, karların erimesi ve etkili olan sağanak sebebiyle yükseldi.

Su seviyesinin yükselmesi sonucu yatağından taşan Munzur Çayı, Ovacık ilçesindeki bazı alanlarda taşkına neden oldu.

Taşkın nedeniyle Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan Hozat Köprüsü ve Ovacık'a bağlı Konaklar köyü mevkisindeki tarım arazilerinin bir bölümü ile ağaçlar su altında kaldı.

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İlkbahar Munzur Çayı Taşkın

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