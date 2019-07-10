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Taşan nehirde mahsur kalan 38 turist kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 16:53 | Son Güncelleme

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’de bir nehrin aniden taşması nedeniyle dün akşamüstü mahsur kalan 38 turist kurtarıldı.Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’ye bağlı Dushanzi köyünde dün akşamüstü 38 turist şiddetli yağmur nedeniyle aniden taşan nehir sularının etraflarını çevirmesi nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldı.

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’de bir nehrin aniden taşması nedeniyle dün akşamüstü mahsur kalan 38 turist kurtarıldı.
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’ye bağlı Dushanzi köyünde dün akşamüstü 38 turist şiddetli yağmur nedeniyle aniden taşan nehir sularının etraflarını çevirmesi nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldı. Mahsur kalan 38 turist itfaiye departmanı tarafından halatlar yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, ekiplerinin ilk önce 33 kişiyi kurtardığı geriye kalan ve aralarında 4 aylık hamile bir kadının bulunduğu 3 erkek ve 2 kadını kurtarmakta zorladığı bildirildi. Daha sonra geriye kalan 5 kişinin halatlar yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak güvenli bir alana getirildikleri belirtildi.
Mahsur kalan turistlerden biri yaptığı açıklamada, "Oyun oynamak için nehre girmiştik ancak nehir birden bire yükselmeye ve sular çadırımızın altından taşmaya başladı. Çadırı sabitlemeye çalıştım ancak bu işi yaparken nehir şiddetli yağan yağmur yüzünden iyice kabarmaya başladı" dedi.
Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmadığı ifade edildi.
İtfaiye departmanı yaz mevsiminde dağlık alanlardaki hava şartlarının değişken olduğunu ve yağmurların nehir taşmalarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Turistlerin dağlarda dolaşırken anlık hava değişikliklerine karşı uyanık olmaları istendi.

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