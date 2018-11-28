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Tasarım bebekler HIV tedavisinin çözümü mü olacak?

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.11.2018 07:43 | Son Güncelleme

Genetiği değiştirilmiş ilk ikiz bebeklerin doğması uzun zamandır gündemde olan tasarım bebek iddialarını tekrar gündeme getirdi. Yapılan araştırmada, elde edilen embriyolar HIV hastalığına direnç kazandırdığı iddia edildi. Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Korkut Ulucan, bu iddiayı değerlendirdi.

Tasarım bebekler HIV tedavisinin çözümü mü olacak?

Çin’de bir bilim insanı tarafından ortaya atılan genetiği değiştirilmiş ilk ikiz bebeklerin doğduğu iddiası, tasarım bebekleri yeniden gündeme getirdi.

Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Korkut Ulucan, elde edilen embriyoların HIV hastalığına direnç kazandırıldığı ve herhangi klinik bir sorunun çözümüne yönelik olmadığının bildirildiği çalışma hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

'BU UYHULAMANIN DİĞER GENLERE DE YAPILABİLMESİ, SEVİNDİRİCİ'

Konu ile ilgili Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Korkut Ulucan, “Bu konu zaten zaman zaman gündeme geliyordu ve gelmeye de devam edecek. Yapılan açıklamada HIV’I hücrelere sokan proteinin genleri oynanarak virüsün hücre içine girmesi engellenmiş. Bekleyip göreceğiz, yani bu doğduğu iddia edilen ikizler bakalım nelerle karşılaşacaklar ve tabii inşallah hastalığa hiç yakalanmazlar. Ancak bu uygulamanın başarılı olup olmadığı, yani hayatın devamında nasıl bir etkide bulunacağı tartışma konusu. Bu uygulama bu gen ile yapıldı ise diğer klinik açıdan sorun oluşturma ihtimali olangenlere de yapılabilir, bu sevindirici” şeklinde konuştu.

'BİZLERİ EN HEYECANLANDIRAN UYGULAMANIN DİGGER GENETİC GÖLGELER İLE İLİŞKİSİ'

Uygulamanın, herhangi bir klinik dışı uygulamaya yatkınlık sağlamasının asıl etik sorun olduğunu belirten Ulucan, bu durumun tartışılır olduğunu belirterek, “Kaldı ki bu bireyler, hayatları boyunca virus ile karşılaşmazlarsa zaten hasta olmayacaklar, yani yapılan bu uygulamanın başarılı olup olmadığı tartışılır. Burada bizleri en heyecanlandıran gelişme uygulanan bilimsel yaklaşımın digger genetic gölgelere de uygulanıp uygulanmayacağı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
HIV tasarım bebek

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