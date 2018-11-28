Tasarım bebekler HIV tedavisinin çözümü mü olacak?

Çin’de bir bilim insanı tarafından ortaya atılan genetiği değiştirilmiş ilk ikiz bebeklerin doğduğu iddiası, tasarım bebekleri yeniden gündeme getirdi.

Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Korkut Ulucan, elde edilen embriyoların HIV hastalığına direnç kazandırıldığı ve herhangi klinik bir sorunun çözümüne yönelik olmadığının bildirildiği çalışma hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

'BU UYHULAMANIN DİĞER GENLERE DE YAPILABİLMESİ, SEVİNDİRİCİ'



Konu ile ilgili Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Korkut Ulucan, “Bu konu zaten zaman zaman gündeme geliyordu ve gelmeye de devam edecek. Yapılan açıklamada HIV’I hücrelere sokan proteinin genleri oynanarak virüsün hücre içine girmesi engellenmiş. Bekleyip göreceğiz, yani bu doğduğu iddia edilen ikizler bakalım nelerle karşılaşacaklar ve tabii inşallah hastalığa hiç yakalanmazlar. Ancak bu uygulamanın başarılı olup olmadığı, yani hayatın devamında nasıl bir etkide bulunacağı tartışma konusu. Bu uygulama bu gen ile yapıldı ise diğer klinik açıdan sorun oluşturma ihtimali olangenlere de yapılabilir, bu sevindirici” şeklinde konuştu.