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"Tasarım Beceri Atölyeleri" öğrencilerin ufkunu açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 11:52 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul ve ortaokullarda "sanat", "bilim", "kültür", "spor" ve "yaşam" ana temalarıyla hayata geçirilecek Tasarım Beceri Atölyeleri, Gaziantep'te pilot olarak uygulanmaya başladı - Gaziantep Valisi Davut Gül: "Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil belediyesiyle ilk etapta 50 okulumuzda bu atölyeleri kuracağız. Yılın sonuna kadar da bu sayıyı 100'e çıkarmayı hedefliyoruz" - "Tasarım Beceri Atölyeleriyle çocuğun ders dışında bir aktivitesi olacak"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul ve ortaokullarda "sanat", "bilim", "kültür", "spor" ve "yaşam" ana temalarıyla hayata geçirilecek Tasarım Beceri Atölyeleri, Gaziantep'te pilot olarak uygulanmaya başladı.

Merkez Şahinbey ilçesindeki Emine Fevzi Uslu İlkokulunda uygulanmaya başlanan atölyede çocuklar, ilgi ve mizaçları doğrultusunda hem yaşam becerileri kazanacak hem de mesleki yeteneklerini çok küçük yaşlarda keşfetme imkanı yakalayacak.

MEB 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında oluşturulan Tasarım Beceri Atölyesinde öğrenciler, teknolojiden el becerisine kadar farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkanı bulacak. Öğrenciler, kukla, terzi, marangoz gibi atölyelerle hem yaşam becerileri kazanacak hem de küçük yaşlarda mesleki yeteneklerini keşfedecek.

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in "eğitim ve spor şehri" olmasını istediklerini söyledi.

Çocukların akademik başarılarının dışında öz güvenlerini, yeteneklerini, hobilerini geliştirmek istediklerini ifade eden Gül, bu kapsamda projeler geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan "Tasarım Beceri Atölyeleri"ni kentte kurmaya başladıklarını belirten Vali Gül, atölyelerin öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Belediyelerin de desteğiyle okullarda ilk etapta 50 atölye kuracaklarını aktaran Davut Gül, şöyle devam etti:

"Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil belediyesiyle ilk etapta 50 okulumuzda bu atölyeleri kuracağız. Yılın sonuna kadar da bu sayıyı 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Tasarım Beceri Atölyeleri ile çocuğun ders dışında bir aktivitesi olacak. Okul dışında çocuklar vakitlerinin büyük kısmını akıllı telefonlar, tabletlerle geçiriyor. Bu atölyelerde çocukların yeteneklerini, el becerilerini kullanabileceği salon olacak. Oradaki materyalleri kullanacak. Enerjisini atacak, hobisi olacak. İmkanımız oldukça bütün okullarda yaygınlaştıracağız."

- "Her öğrenci bir spor dalıyla ilgilenecek"

Sportif faaliyetleri de artırmak için projeler hazırladıklarını anlatan Gül, 700 okulda spor kulübü kurduklarını aktardı.

Okul kulüplerinin malzeme ihtiyaçlarını Büyükşehir, Şahinbey, Şehitkamil belediyeleriyle valiliğin karşıladığını dile getiren Vali Gül, "Gaziantep'te her öğrencimiz bir spor dalıyla ilgilensin istedik. 200 bin öğrencimiz lisans çıkarsın istiyoruz. 33 yeni tesis yapılıyor. Fiziki anlamda da önemli eksiklikleri gidermiş olacak. Okuma kampanyası başlattık. Ailelere ulaşacağız. Öğretmenlerimiz velileri ziyaret ediyor." dedi.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin karar almada ve yönetimde katılımcı olmalarını sağlamak amacıyla "Gazişehir Öğrenci Meclisi" oluşturulduğunu da hatırlatan Gül, bu projede de 70 bin gönüllünün yer aldığını kaydetti.

Davut Gül, Gazişehir Öğrenci Meclisi projesinde belediye başkanlarından rektöre, toplumun her kesiminden isimlerin yer aldığını belirterek, "Eğitimle işi olan, sözü olan herkes burada. Önemli başarılar alacağımıza inanıyoruz. Demokrasi kültürü gelişiyor. Bizi heyecanlandıran bir proje." şeklinde konuştu.

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eğitim Gaziantep Valisi Davut Gül spor tasarım beceri atölyesi

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