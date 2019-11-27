HABER

Tasarım Beceri Atölyeleri ön çalıştayı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 13:50 | Son Güncelleme

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı: - "Atölyeler, çocuğun duygularını, düşüncelerini ve bilişsel tavırlarını çok yönlü olarak birleştirmeyi hedefliyor"

İSTANBUL (AA) - İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Tasarım Beceri Atölyeleri ön çalıştayında, 39 ilçenin milli eğitim müdürleri ve akademisyenler bir araya geldi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sabancı Öğretmenevinde gerçekleştirilen çalıştayda, eğitim sistemi içerisinde var olan atölye ve benzeri çalışmaları, özünü koruyarak farklı bir bakış açısıyla ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi.

"Atölyeler, çocuğun duygularını, düşüncelerini ve bilişsel tavırlarını çok yönlü olarak birleştirmeyi hedefliyor" diyen Yazıcı, tasarım beceri atölyelerinin atölye ve kurs mantığından uzak olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın ders dışı saatlerde belli düzeyde kurs mantığıyla değil de her çocuğun doğasının tespitine yarayacak atölye olarak düşündük. Her insanın kendi doğasında, başka bireyin gerçekleştiremeyeceği yeterliliklere de sahiptir. Onun fark edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Yazıcı, temel beceri atölyelerindeki genel mantığın sınıf ortamında devam eden öğrenme sürecinin dışına çıkmak olduğunu dile getirdi.

Bu atölyelerle öğrenme ortamı olarak oluşturulan sınıfların özgün bir atölyeye dönüştüğünü aktaran Yazıcı, "Burada çocukları bilimle, sanatla, sporla, kültürle, yaşamla ilişkilendirmenin mantığını da kurmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yazıcı, bu atölyelerin Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyon Belgesi çerçevesinde doğduğunu ve proje için İstanbul'un büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Projeye ilçe milli eğitim müdürlükleri ve üniversitelerin katkılarıyla işlevsellik kazandırılması gerektiğinin altını çizen Yazıcı, şöyle konuştu:

"Üniversite ve eğitim kurumları iş birliğiyle, üniversitelerin kendi özgünlüğünü katarak bir model geliştirmek istiyoruz. Aslında bu her üniversitemiz tasarım beceri atölyesine yeni bir bakış getirecek demektir. Biz bunu sadece eğitim fakülteleriyle çalışmak istemiyoruz. Güzel sanatlar, mühendislik ve diğer fakültelerimizle de çalışmak istiyoruz. Bu konunun transdisipliner anlayışla da ele alınması gerektiği kanaatindeyiz."

- "İlk etapta beş okulda kurulmasını hedefliyoruz"

Yazıcı, çalıştayı düzenlemekteki amaçlarının birlikte çalışmak, bunun sonucunda bir kongre düzenlemek ve kongreden çıkan sonuçları bildiri haline getirerek diğer eğitim kurumlarının yararlanmalarına olanak sağlamak olduğunu vurguladı.

Atölyelerin ilk etapta beş okulda kurulmasını hedeflediklerini ancak "mutlaka beş okulda birden kuralım" demediklerini belirten Yazıcı, "Bir atölyeyle bile üniversitemizin somut olarak bir okula sosyal sorumluluk anlamında katkısı olacak. Diğer yönden de danışmanlık, uygulama ve pratiğin iç içe geçeceği bir alan oluşturmuş olacak." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, gelişime açık bir yapı düşündüklerini ve nisan ara tatilini üniversitelerle birlikte bu atölyelerde geçirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Tasarım Beceri Atölyeleri İl Koordinatörü Dr. Filiz Gülhan da yaptığı sunumda, tasarım beceri atölyelerinin hedefleri, atölye türleri ve pilot uygulamalarla ilgili süreç hakkında bilgi verdi.

Çalıştay, katılımcıların fikirlerini sunmasının ardından sona erdi.

PARTNERHastane çıkışı Defne'yi kızdıran soruHastane çıkışı Defne'yi kızdıran soru
Sivas'ta 'akıllı sera' kurulduSivas'ta 'akıllı sera' kuruldu
Elazığ'da gümrük kaçağı 80 çift spor ayakkabısı ele geçtiElazığ'da gümrük kaçağı 80 çift spor ayakkabısı ele geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tasarım Beceri atölyeleri

En Çok Okunan Haberler

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Trump açıkladı: Terör grubu olarak ilan edeceğiz

Trump açıkladı: Terör grubu olarak ilan edeceğiz

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti standına saldıran şüpheli gözaltına alındı

İYİ parti standını bu hale getirmişti!

'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

Bombacı kadın terörist dikkat çekmemek için topuklu giyip dövme yaptırmış

Bombacı kadın terörist dikkat çekmemek için her şeyi yapmış

Bolu'da torununa cinsel istismarda bulunan dedeye hapis cezası!

Torununa cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

'Amazon Kadın'ın çığlığı : Ölmek istemiyorum

'Amazon Kadın'ın çığlığı : Ölmek istemiyorum

YÖKDİL sonuçları açıklandı (YÖKDİL sınav sonucu sorgulama)

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.