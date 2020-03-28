Tasarım konusunda bir arpa boyu yol gidilmemiş

Tasarım konusunda bir arpa boyu yol ilerleyemeyen firma, OnePlus 7’nin tasarımını rötuşlayarak karşımıza çıkacak. Arka bölümünde üçlü kamera kurulumu ile gelecek olan bu telefon, kamera konusunda pek iddialı olamasa da yine de üst seviye bir deneyim sunacak.

Telefonun ön tarafında ise nokta çentikli kamera yer alacak. Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu ile gelecek olan bu model 999 dolar bandını zorlayacak.

6.78 inç büyüklüğünde Quad HD+ çözünürlüğünde 120Hz Fluid AMOLED ekran ile gelecek olan telefonda sekiz çekirdekli Snapdragon 865 yonga seti yer alacak. 8 GB RAM ve 12 GB RAM opsiyonlarını barındıracak olan telefonun arka bölümünde 48 Megapiksel + 8 Megapiksel + 5 Megapiksel kamera bulunacak.

Kutusundan OxygenOS 10.0 tabanlı Android 10 ile çıkacak olan bu modelde 30W kablosuz hızlı şarj destekli 4.510 mAh kapasiteli batarya kullanılacak.

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