"Tasarım, ülkenin milli bayrağı kadar önem taşır"

İSTANBUL, (DHA)- Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Küçükerman, endüstriyel tasarımların ülkelerin milli bayrakları kadar önem taşıdığını söyledi.

Hayatın her alanında kullandığımız eşyaların endüstriyel tasarım ürünü olduğuna vurgu yapan Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Küçükerman, endüstriyel ürünlerin dikkat ve özen istediğine dikkat çekerek, "Ürünler potansiyel bir suç kaynağıdır. Bu mesleği kurarken, bir hukuk, ekonomi ve tıp profesörünü davet ettik. Çünkü yaptığımız ürünler insan öldürebilir, şirket batırabilir, insanlığa ve doğaya zarar verebilir. 'Güzel şeyler sanatı' diye düşünmedik" diye konuştu.

"TASARIM BÜYÜK BİR SORUMLULUKTUR"

Türk Patent Türk Tasarım Danışma Konseyi tarafından Onur Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Önder Küçükerman, bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Endüstri tasarımının şu anda popüler olduğunu ve herkesin 'tasarladım' diyebildiğine dikkat çeken Küçükerman, tasarım yapıyor olabilmenin büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: