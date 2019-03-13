HABER

"Tasarım, ülkenin milli bayrağı kadar önem taşır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 11:00 | Son Güncelleme

Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.

İSTANBUL, (DHA)- Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Küçükerman, endüstriyel tasarımların ülkelerin milli bayrakları kadar önem taşıdığını söyledi.

Hayatın her alanında kullandığımız eşyaların endüstriyel tasarım ürünü olduğuna vurgu yapan Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Küçükerman, endüstriyel ürünlerin dikkat ve özen istediğine dikkat çekerek, "Ürünler potansiyel bir suç kaynağıdır. Bu mesleği kurarken, bir hukuk, ekonomi ve tıp profesörünü davet ettik. Çünkü yaptığımız ürünler insan öldürebilir, şirket batırabilir, insanlığa ve doğaya zarar verebilir. 'Güzel şeyler sanatı' diye düşünmedik" diye konuştu.

"TASARIM BÜYÜK BİR SORUMLULUKTUR"

Türk Patent Türk Tasarım Danışma Konseyi tarafından Onur Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Önder Küçükerman, bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Endüstri tasarımının şu anda popüler olduğunu ve herkesin 'tasarladım' diyebildiğine dikkat çeken Küçükerman, tasarım yapıyor olabilmenin büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

" Bu iş şaka değil, başarılı bir tasarım ürün olarak insanların hayatına giriyor ise aslında o ülkenin onurunu, yaşamını ve gelecek kuşaklarını korumuş olur. Tasarım inanılamayacak derecede büyük bir sorumluluktur ve bunu başarırsanız çok onurlu bir iş yapmış olursunuz. Resim, heykel gibi bireysel bir iş yapmıyoruz. Bir otomobili ortaya çıkarırken yan gibi görünen ama asıl temel faktörler vardır. Bu otomobilin güvenli olması, şirketi batırmaması, çevreye zarar vermemesi gibi faktörler. Doğru olan maliyet ve rekabet, şeref ve namustur. Ürün bizim gözümüze göre kutsal bir anlam taşır. OImayan bir şeyi yapıyorsunuz ve bütün risklerini de imzanızı atarak üstünüze alıyorsunuz bu ağır bir yüktür. "

"TÜRKİYE'NİN DERİN BİR KÜLTÜREL BİRİKİMİ VAR"

Türkiye'nin derin bir kültürel birikimi olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Önder Küçükerman, "Türkiye'nin çok ciddi bir üretim gücü var ancak bunlar en üst seviyeye henüz gelmemiştir. Bu konuda ciddi çalışmalar ve gelecek kuşakların bu durumu başarıyla çözeceklerine inanıyorum. Tekstildeki başarının çıkış noktası 'Türkiye ucuz işçi değildi, moda yaratıcısıydı' bu doğruydu ve o yüzden markalar ortaya çıkmaktadır. Ucuz işçilik haline dönen projeler zaman içerisinde ülkeye zarar vermeye başlarlar. Rekabet başka ama ucuz el işçiliği haline gelirse ürkütücü bir şeydir" ifadelerini kullandı.

Sadece güzel ürünler yapmanın yeterli olmadığına dikkat çeken Küçükerman, öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğitimimizde bir sorun yok, çok sayıda eğitim veriliyor. İyi bir endüstri tasarımcısı profesyonel alanda ve akademik alanda yüzde 50 olmak zorundadır. Eğer endüstrinin gerçeğini bilmiyorsanız, dünyadaki bu işin konseyinin içinde değilseniz, gelecekle ilgili planlara sahip değilseniz, sadece güzel ürünler yaparsınız ve kendi köşenizde kalırsınız. Onun için şu anda en kritik konu dünyayı gelişmeleri bilen ama sektörün gerçeklerini bilen akademisyenlerin desteklenmesi gerekmektedir. "

PARTNER 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi... 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi...
Türkiye ile Yunanistan arasında tarihi bağlantıTürkiye ile Yunanistan arasında tarihi bağlantı
Şeker tezgahı mermer, 138 yıllık mezar taşı çıktıŞeker tezgahı mermer, 138 yıllık mezar taşı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da ele geçirildi! Dünyanın en pahalılarından biri

Diyarbakır'da ele geçirildi! Değeri bilinmiyor

Nöbetçi noterlik uygulaması 6 Nisan'da başlıyor!

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Ankara'da ByLock operasyonu

Ankara'da ByLock operasyonu

5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı

5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı

Adana'da akılalmaz olay! Suriyeli ailenin sahip çıktığı ceset başkasına ait çıktı

Adana'da akılalmaz olay! Suriyeli ailenin sahip çıktığı ceset...

Alevler gökyüzüne yükseldi! Gören oraya koştu

Alevler gökyüzüne yükseldi! Gören oraya koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.