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"Tasarım, ülkenin milli bayrağı kadar önem taşır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 15:09 | Son Güncelleme

Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.

İSTANBUL, (DHA)- Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Küçükerman, endüstriyel tasarımların ülkelerin milli bayrakları kadar önem taşıdığını söyledi. Hayatın her alanında kullandığımız eşyaların endüstriyel tasarım ürünü olduğuna vurgu yapan Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Küçükerman, endüstriyel ürünlerin dikkat ve özen istediğine dikkat çekerek, "Ürünler potansiyel bir suç kaynağıdır. Bu mesleği kurarken, bir hukuk, ekonomi ve tıp profesörünü davet ettik. Çünkü yaptığımız ürünler insan öldürebilir, şirket batırabilir, insanlığa ve doğaya zarar verebilir. 'Güzel şeyler sanatı' diye düşünmedik" diye konuştu. "TASARIM BÜYÜK BİR SORUMLULUKTUR" Türk Patent Türk Tasarım Danışma Konseyi tarafından Onur Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Önder Küçükerman, bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Endüstri tasarımının şu anda popüler olduğunu ve herkesin 'tasarladım' diyebildiğine dikkat çeken Küçükerman, tasarım yapıyor olabilmenin büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: " Bu iş şaka değil, başarılı bir tasarım ürün olarak insanların hayatına giriyor ise aslında o ülkenin onurunu, yaşamını ve gelecek kuşaklarını korumuş olur. Tasarım inanılamayacak derecede büyük bir sorumluluktur ve bunu başarırsanız çok onurlu bir iş yapmış olursunuz. Resim, heykel gibi bireysel bir iş yapmıyoruz. Bir otomobili ortaya çıkarırken yan gibi görünen ama asıl temel faktörler vardır. Bu otomobilin güvenli olması, şirketi batırmaması, çevreye zarar vermemesi gibi faktörler. Doğru olan maliyet ve rekabet, şeref ve namustur. Ürün bizim gözümüze göre kutsal bir anlam taşır. OImayan bir şeyi yapıyorsunuz ve bütün risklerini de imzanızı atarak üstünüze alıyorsunuz bu ağır bir yüktür. " "TÜRKİYE'NİN DERİN BİR KÜLTÜREL BİRİKİMİ VAR" Türkiye'nin derin bir kültürel birikimi olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Önder Küçükerman, "Türkiye'nin çok ciddi bir üretim gücü var ancak bunlar en üst seviyeye henüz gelmemiştir. Bu konuda ciddi çalışmalar ve gelecek kuşakların bu durumu başarıyla çözeceklerine inanıyorum. Tekstildeki başarının çıkış noktası 'Türkiye ucuz işçi değildi, moda yaratıcısıydı' bu doğruydu ve o yüzden markalar ortaya çıkmaktadır. Ucuz işçilik haline dönen projeler zaman içerisinde ülkeye zarar vermeye başlarlar. Rekabet başka ama ucuz el işçiliği haline gelirse ürkütücü bir şeydir" ifadelerini kullandı. Sadece güzel ürünler yapmanın yeterli olmadığına dikkat çeken Küçükerman, öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve sözlerini şöyle tamamladı: "Eğitimimizde bir sorun yok, çok sayıda eğitim veriliyor. İyi bir endüstri tasarımcısı profesyonel alanda ve akademik alanda yüzde 50 olmak zorundadır. Eğer endüstrinin gerçeğini bilmiyorsanız, dünyadaki bu işin konseyinin içinde değilseniz, gelecekle ilgili planlara sahip değilseniz, sadece güzel ürünler yaparsınız ve kendi köşenizde kalırsınız. Onun için şu anda en kritik konu dünyayı gelişmeleri bilen ama sektörün gerçeklerini bilen akademisyenlerin desteklenmesi gerekmektedir. "

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