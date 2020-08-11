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Tasarımı çok farklı: Huawei Watch Fit ortaya çıktı! İşte Huawei Watch Fit'in özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.08.2020 14:19 | Son Güncelleme

Huawei Watch Fit, Twitter'da görüntülendi. İddialara göre Huawei'nin üretim bandına sokacağı sıradaki akıllı saat olan Huawei Watch Fit'in fotoğrafları bir Twitter hesabı tarafından paylaşıldı. Huawei Watch Fit özellikleriyle ve fiyatıyla dikkat çekerken, dikdörtgen tasarımıyla şaşırtıyor.

Tasarımı çok farklı: Huawei Watch Fit ortaya çıktı! İşte Huawei Watch Fit'in özellikleri

Huawei Watch GT 2 ve Huawei Watch GT 2e akıllı saatleri ile birlikte piyasada yer almakta. Fakat Huawei'nin iddialara göre başka planları var. Bu planlardan ilki Huawei Watch Fit adında bir akıllı saat üretmek. Sızdırılan görüntülere bakılırsa Huawei Watch Fit, bir yönüyle benzersiz olacak; tasarımıyla.

İŞTE HUAWEİ WATCH FİT'İN FOTOĞRAFLARI!

Huawei Watch Fit, bir Twitter hesabının paylaştığı fotoğraflarla birlikte ilk kez yüzünü gösterdi. Huawei'nin yeni akıllı saati görünüşe bakılırsa yuvarlak veya kare olarak değil, dikdörtgen olarak tasarlanacak. Tam bu noktada, Watch Fit ile aynı tasarıma sahip bir akıllı saati daha önce hiç görmediğimizi belirtmemiz gerek.

Huawei Watch Fit özellikleri

PEKİ WATCH FİT'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

Huawei Watch Fit'in özellikleri tasarımıyla da bitmiyor tabi. İddialara göre Watch Fit, 1.64 inç büyüklüğünde 456 x 280 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana ev sahipliği yapacak. Bu ekranda gelen bildirimler görüntülenebilecek ve arka tarafta yer alan nabız sensörü sayesinde nabız ölçümü yapılabilecek. GPS ise Watch Fit'te olması beklenen diğer bir özellik. Akıllı saat aktarıldığı kadarıyla siyah, pembe, su yeşili, eflatun ve turuncu renklere sahip olacak. Pil ömrünün ise tam 10 gün olacağı düşünülüyor.

Huawei Watch Fit fiyatı

MUHTEMEL HUAWEİ WATCH FİT FİYATI

Huawei Watch Fit fiyatı fotoğrafları sızdıran hesaba göre 119 euro olarak belirlenmiş durumda. Tabi ki bunlar birer iddiadan ibaret. Ancak sızdırılan fotoğraflar bir konsept çalışmasından çok, gerçek bir ürüne aitmiş gibi duruyor. Yani sızıntı doğru olabilir. Huawei Watch Fit'in Eylül ayında ise tanıtılması bekleniyor.

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