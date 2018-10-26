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Tasarımı ile büyüledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2018 09:20 | Son Güncelleme

Samsung’un yeni nesil tasarım çizgisi yavaş yavaş netlik kazanıyor. Çentikli tasarıma karşı duruşu net olan Güney Koreli şirket, yeni tasarımını Galaxy A8s modeliyle açığa çıkardı.

Tasarımı ile büyüledi

Özellikle son 2 senedir akıllı telefon pazarındaki tasarım olayı baştan aşağı değişti. Ekranlar genişledi, çerçeveler inceldi, kamera sayıları arttı. Genel olarak bakıldığında tasarım tarafında çentikli ekranların revaçta olduğu görünüyor. Sektördeki hemen hemen her kullanıcı bu tasarım çizgisini benimsedi diyebiliriz. Fakat Samsung gibi çentikli tasarıma sonuna kadar karşı olanlar da yok değil.

Güney Koreli şirketin çentikli tasarıma karşı duruşu en başından beri aynı. Apple sürekli bu çentik olayı üzerinden göndermeler yapan Samsung’un yeni nesil tasarımının nasıl olacağı da merak konusuydu.

Nitekim geçtiğimiz gün ortaya çıkan Galaxy A8s ile birlikte Samsung’un yeni nesil tasarım çizgisi de netleşmiş oldu. Galaxy A8s’in ekranı üzerinde ufak bir delik bulunuyor. Elbette sizlerin de tahmin edebileceği üzere bu delik ön kamera ve sensörler için bıraklımış.

Galaxy A8s’te bulunan delik, bir çentiğe nazaran çok daha az yer kaplıyor. Böylece ekran gövde oranı da bir tık daha artmış oluyor.

Samsung’un bu tasarım çizgisini yeni nesil amiral gemisi modellerinde kullanıp kullanmayacağı ise şimdilik netlik kazanmış değil. Bunu zaman gösterecek.
Fakat son dönemde, Samsung’un nitelikli özellikleri amiral gemisi modellerinde kullanmadan önce orta segment modellerde test ettiğini de hatırlatalım. Keza 3 ve 4 kameralı modeller bu duruma en net örnek konumundalar.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy A8s

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