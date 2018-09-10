Teknoloji dünyasının belki de en ilginç şirketlerinden biri olan Palm, küçük tasarımlı yeni telefonu Pepito ile sahalara geri dönüyor.

Daha öncesinde de sızıntılara kurban giden telefon, tasarım dışında bizlere pek bir bilgi sağlamıyordu ancak sızdırılan yeni bilgilere göre artık elimizde daha fazlası var. 3.3 inçlik bir ekrana sahip olan Pepito, diğer telefonlara nazaran daha basit ve işlevsel özellikler barındırıyor.

Küçük telefonları özleyenleri mutlu edecek olan Pepito, giriş seviyesi özellikleriyle Android deneyimi sunmayı hedefliyor kullanıcılarına. Palm Pepito kod adı verilen telefon kalın bir çerçeveye sahip. Bu yüzden gerçek ekran boyutu beklenilenden daha küçük bile olabilir.

Tasarımı ile dikkat çeken Pepito sızdırıldı!

Görüntülere daha detaylı bakacak olursak, hem ön hem de arka taraftaki tek lensli kamera, telefonun sağ kenarında bir güç düğmesi ve SIM kart yuvası olarak göze çarpıyor. Telefon üzerinde şimdilik herhangi bir ses kısma ve yükseltme tuşları bulunmuyor. Buna ek olarak home tuşu veya parmak izi tarayıcısı da olmayacak gibi görünüyor.