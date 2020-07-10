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Tasarımın gücü adına: Samsung Galaxy Buds Live kablosuz kulaklık görüntülendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2020 15:08 | Son Güncelleme

Samsung'un daha önce Samsung Beans adıyla gündeme gelen Samsung Galaxy Buds Live kablosuz kulaklık, bu kez fotoğraflarıyla karşımıza çıktı. Tasarımıyla herkesi şaşırtan Samsung Galaxy Buds Live, kulağınıza taktığınızda birçok kişinin dikkatini çekeceğe benziyor.

Tasarımın gücü adına: Samsung Galaxy Buds Live kablosuz kulaklık görüntülendi!

Samsung son zamanlarda çalışmalarına hız veren şirketlerden sadece biri. Samsung'un çalışmalarını hızlandırmasının nedeni ise önümüzdeki ay tanıtacağı ürünler. Bu ürünlerden biri olan Samsung Galaxy Note 20'yi hepimiz biliyoruz. Ancak daha önce Galaxy Beans adıyla gündeme gelen, henüz tasarımına yakından bakamadığımız bir Samsung ürünü daha var; O da bir kablosuz kulaklık olan Samsung Galaxy Buds Live.

SAMSUNG GALAXY BUDS LİVE SIZDIRILDI

Samsung Galaxy Buds Live, sızıntı gurusu Evan Blass tarafından ortaya çıkartıldı. Galaxy Buds Live'ın fotoğraflarını paylaşan Evan Blass, kulaklığın mistik bronz, siyah ve beyaz renkler ile satışa çıkacağını iddia etti. İsterseniz gelin, Samsung Galaxy Buds Live kablosuz kulaklığın fotoğraflarına yakından bakalım.

FASULYE TANESİ GİBİ KULAKLIK

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi Samsung'un kulaklığı fasulye tanelerine oldukça benziyor. Bu anlamda en büyük rakibi AirPods Pro'yla uzaktan yakından alakası olmayan Galaxy Buds Live, kulakta ise nasıl duracak büyük merak konusu. Zira kulaklığın herhangi bir sapı yok ve bir kulak tıpası gibi kulağa yerleştiriliyor gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Buds Live fotoğrafı

Galaxy Buds Live'ın kutusu da klasik Galaxy Buds+ kablosuz kulaklığa hiç benzemiyor. Daha dikdörtgen bir yapıda olan Galaxy Buds Live'ın kutusu, çok yüksek ihtimalle de daha yüksek bir bataryaya sahip. Ancak bu durum, kulaklığın kutusuna pek yansımamış gibi duruyor.

Samsung Galaxy Buds Live fotoğrafı-1

SAMSUNG GALAXY BUDS LİVE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung Galaxy Buds Live özellikleri henüz kesinleşmiş değil. Ancak sızıntı kaynakları, Samsung'un kablosuz kulaklıklarının aktif gürültü engelleme teknolojisine, kablosuz şarj ve hızlı şarj gibi ek özelliklere ev sahipliği yapması bekleniyor. İddialara göre Samsung Galaxy Buds Live, Samsung'un 5 Ağustos'ta düzenleyeceğini duyurduğu Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra ile birlikte tanıtılacak.

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