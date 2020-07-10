Tasarımın gücü adına: Samsung Galaxy Buds Live kablosuz kulaklık görüntülendi!

Samsung son zamanlarda çalışmalarına hız veren şirketlerden sadece biri. Samsung'un çalışmalarını hızlandırmasının nedeni ise önümüzdeki ay tanıtacağı ürünler. Bu ürünlerden biri olan Samsung Galaxy Note 20'yi hepimiz biliyoruz. Ancak daha önce Galaxy Beans adıyla gündeme gelen, henüz tasarımına yakından bakamadığımız bir Samsung ürünü daha var; O da bir kablosuz kulaklık olan Samsung Galaxy Buds Live.

SAMSUNG GALAXY BUDS LİVE SIZDIRILDI

Samsung Galaxy Buds Live, sızıntı gurusu Evan Blass tarafından ortaya çıkartıldı. Galaxy Buds Live'ın fotoğraflarını paylaşan Evan Blass, kulaklığın mistik bronz, siyah ve beyaz renkler ile satışa çıkacağını iddia etti. İsterseniz gelin, Samsung Galaxy Buds Live kablosuz kulaklığın fotoğraflarına yakından bakalım.

FASULYE TANESİ GİBİ KULAKLIK

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi Samsung'un kulaklığı fasulye tanelerine oldukça benziyor. Bu anlamda en büyük rakibi AirPods Pro'yla uzaktan yakından alakası olmayan Galaxy Buds Live, kulakta ise nasıl duracak büyük merak konusu. Zira kulaklığın herhangi bir sapı yok ve bir kulak tıpası gibi kulağa yerleştiriliyor gibi görünüyor.