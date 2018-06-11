MAGAZİN

Tasarımlarını kendisi tanıttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2018 15:59 | Son Güncelleme

Kendi mayo ve bikini markasını kuran Kimberley Garner, tasarımlarını mısır tarlasında gerçekleşen çekimle tanıttı.

Kimberley Garner, İngiltere'de yayınlanan Made In Chelsea adlı reality şovla adını duyurmuştu.

Kimberley Garner

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Kimberley Garner, İngiltere'de yayınlanan Made In Chelsea adlı reality şovla adını duyurmuştu.

Kimberley Garner, İngiltere'de yayınlanan Made In Chelsea adlı reality şovla adını duyurmuştu.
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Garner bu kez de tasarladığı mayo ve bikinilerle gündem yaratıyor.

Garner bu kez de tasarladığı mayo ve bikinilerle gündem yaratıyor.
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Kendi adını taşıyan "Kimberley London" markasını kuran Garner, kendi tasarımları için modellik yaptı.

Kendi adını taşıyan "Kimberley London" markasını kuran Garner, kendi tasarımları için modellik yaptı.
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28 yaşındaki güzel, mısır tarlasında gerçekleşen çekimlerde kendi tasarımı olan turuncu bikini takımını tanıttı.

28 yaşındaki güzel, mısır tarlasında gerçekleşen çekimlerde kendi tasarımı olan turuncu bikini takımını tanıttı.
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Garner, 2012 yılında Made In Chelsea programında Richard Dinan'ın sevgilisi olarak şöhrete kavuşmuştu.

Garner, 2012 yılında Made In Chelsea programında Richard Dinan'ın sevgilisi olarak şöhrete kavuşmuştu.
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Ancak sarışın güzelin daha iyi tanınmasını sağlayan Instagram'da verdiği bikinili pozlar oldu.

Ancak sarışın güzelin daha iyi tanınmasını sağlayan Instagram'da verdiği bikinili pozlar oldu.
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Garner, insanların onu sadece "güzel bir kız" olarak görmesinden ve ciddiye almamasından şikayetçi.

Garner, insanların onu sadece "güzel bir kız" olarak görmesinden ve ciddiye almamasından şikayetçi.
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Oysa Kimberley, henüz 18 yaşındayken ilk girişimini yapmış ve ilk şirketini kurmuş.

Oysa Kimberley, henüz 18 yaşındayken ilk girişimini yapmış ve ilk şirketini kurmuş.
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Ancak kimse onu ciddiye almadığı için kendi şirketinde stajyer gibi davranmış.

Ancak kimse onu ciddiye almadığı için kendi şirketinde stajyer gibi davranmış.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Kimberley Garner'ın Instagram'da 100 bin takipçisi var.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Kimberley Garner'ın Instagram'da 100 bin takipçisi var.
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Anahtar Kelimeler:
Kimberley Garner bikini

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