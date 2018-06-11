Tasarımlarını kendisi tanıttı

Kimberley Garner, İngiltere'de yayınlanan Made In Chelsea adlı reality şovla adını duyurmuştu.

Kimberley Garner

1 / 11 Kimberley Garner, İngiltere'de yayınlanan Made In Chelsea adlı reality şovla adını duyurmuştu.

2 / 11 Garner bu kez de tasarladığı mayo ve bikinilerle gündem yaratıyor.

3 / 11 Kendi adını taşıyan "Kimberley London" markasını kuran Garner, kendi tasarımları için modellik yaptı.

4 / 11 28 yaşındaki güzel, mısır tarlasında gerçekleşen çekimlerde kendi tasarımı olan turuncu bikini takımını tanıttı.

5 / 11 Garner, 2012 yılında Made In Chelsea programında Richard Dinan'ın sevgilisi olarak şöhrete kavuşmuştu.

6 / 11 Ancak sarışın güzelin daha iyi tanınmasını sağlayan Instagram'da verdiği bikinili pozlar oldu.

7 / 11 Garner, insanların onu sadece "güzel bir kız" olarak görmesinden ve ciddiye almamasından şikayetçi.

8 / 11 Oysa Kimberley, henüz 18 yaşındayken ilk girişimini yapmış ve ilk şirketini kurmuş.

9 / 11 Ancak kimse onu ciddiye almadığı için kendi şirketinde stajyer gibi davranmış.

10 / 11 Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Kimberley Garner'ın Instagram'da 100 bin takipçisi var.