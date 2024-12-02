Tasarruf finansmanında doğru bilinen yanlışlar

Yarım asırlık tecrübesiyle Türkiye’nin öncü markası Sinpaş güvencesiyle, her gelir grubundan müşterilerini faizsiz finansman desteği ile buluşturan Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, mevcut şubelerinin yanı sıra şubeleşmeye yönelik yeni yatırımlarla Türkiye’nin dört bir yanındaki 74 şubesiyle müşterileriyle buluşmaya devam ediyor.

Geniş bir yelpazede, kişiye özel çözümler

Sektör hakkında doğru bilinen yanlışları paylaşan Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı Genel Müdürü Merve Onarlı, pazardan istikrarlı bir şekilde pay almaya devam edeceklerinin de altını çiziyor. Doğru bilinen yanlışlar arasında, Sinpaş GYO ya da Sinpaş markalarının konutlarına finansman sağladıkları düşüncesinin yer aldığını belirten Onarlı, Türkiye’nin herhangi bir şehrinde istedikleri herhangi bir konut veya araç için finansman desteği sağladıklarını ve finansman ihtiyaçlar doğrultusunda geniş bir yelpazede kişiye özel çözümler sunduklarını ifade ediyor.

“Faiz veya ek ücret talep etmiyoruz”

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı müşterisi olmak için, bilinenin aksine herhangi bir ön koşulun bulunmadığını vurgulayan Onarlı, şunları söylüyor: “Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'na üye olanlar; faiz, vade farkı ya da dosya masrafı gibi ek maliyetler olmadan tasarruf yapma imkanına sahip olurken aylık yapacakları tasarruf tutarlarını kendileri belirliyor. Müşterilerimiz ister çekilişli planlara dahil olup noter huzurunda yaptığımız çekilişlere katılarak, isterlerse müşteri bazlı modellerimizle ev ya da araba sahibi olabiliyorlar. Çekilişlerimiz ise güven duygusunu pekiştirmek açısından canlı yayın üzerinden, YouTube'dan takip edilebiliyor. Kendi ödeme imkanlarına göre çeşitlendirebildikleri bu modellerinde peşinatlı ya da peşinatsız, sabit ya da artan taksitlerle, kısa vadeli (12 ay) ya da uzun vadeli (120 ay) ödeme planlarını tercih edebiliyorlar. Üyelerimizden hiçbir şekilde faiz veya ek ücret talep etmiyoruz. Üyelerimiz, yalnızca organizasyon ücreti ödeyerek sisteme katılma avantajından yararlanıyor. Bu yaklaşımımız, herkesin finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve tasarruf etmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Böylece, tüm müşterilerimizin hayallerindeki konut veya araca ulaşmalarını destekliyoruz.”

“Sözleşme feshi durumunda, para iadesi yapılır”

Tasarrufa dayalı faizsiz finansmanda, tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik esnek çözümler sunduklarını belirten Merve Onarlı, sistem detayları hakkında şunları söylüyor: “Alınan mülkün tüm kullanım hakları kişiye aittir. Kişi, taksit ödemeleri bitene kadar mülkü satmak dışında dilediği gibi kullanabilir veya kiraya verebilir. Ev almaktan vazgeçenler, gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla haklarını bir başkasına devredebilir. Projesinden ayrılmak isteyen tasarruf sahipleri ise Sinpaş Tasarruf Finansman A.Ş. ile olan sözleşmelerini feshedebilir ve bu durumda, organizasyon ücreti hariç ödedikleri taksitler ile varsa peşinat ve ara ödemelerini geri alabilirler.”

“Peşinat veya ara ödeme zorunluluğu yok”

Ödeme planlarının tamamen üyelerin tercihlerine ve bütçesine uygun olarak tasarlandığını vurgulayan Onarlı, “Bilinenin aksine, ödemelerimizde peşinat veya ara ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Bu durum, üyelerimizin finansal koşullarına göre en uygun seçenekleri belirlemelerine olanak tanıyor. Ayrıca, taksitlerini ödemekte zorluk çekmeleri durumunda, üyelerimize ‘Taksit Erteleme’ kolaylığı da sunuyoruz. Bu imkandan yararlanmak isteyen SİNPAŞ YTS üyeleri, taksitlerini faizsiz bir şekilde erteleyerek kaldıkları yerden sıralı ödemelere devam edebiliyor. Amacımız, üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik esnek çözümler sunarak finansal rahatlık sağlamak” açıklamasında bulundu.

Sözleşme tutarının değişimi mümkün

Ayrıca, SİNPAŞ YTS’nin sunduğu tüm planlarda teslim tarihiniz gelene kadar almak istediğiniz evin değerinin artması gibi bir endişeniz varsa dilediğiniz zaman finansman tutarınızı değiştirme hakkınız bulunuyor. Böylece, başlangıçta belirlediğiniz tutarın yetersiz kalması durumunda, ev veya araba sahibi olma hedefinize ulaşabilmeniz için böyle bir esneklikte sağlanabiliyor.

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