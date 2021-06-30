Tasarruf tedbirleri: Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Sekreterliği'nin kapsam dışı bırakıldığı genelgede ne var?

Kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak tasarruf tedbirleriyle ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarında araç kullanımından cep telefonu faturalarına, gazete ilanlarından davet ve etkinlik organizasyonuna kadar çok sayıda kalemde yapılacak kesintinin ayrıntıları yer alıyor.

Genelge, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşları da kapsıyor.

Kapsam dışı bırakılan kurumlar hangileri?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği, tasarruf tedbirlerine ilişkin genelgenin dışında bırakıldı.

2018 yılında kurulan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın altında Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmak üzere beş idari birim bulunuyor.

Kuruluşundan bu yana başkanlığını Metin Kıratlı yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kasım 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'na yaptığı sunumda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile ofislerin 2019 yılı toplam harcamasının 3 milyar 920 milyon TL olduğunu söyledi.

Oktay'ın açıklamasına göre, bu bütçe 2021 yılında yüzde 28 artırılarak 4 milyar 39 milyon TL'ye yükseltildi.

Genelgenin kapsamı dışında tutulan diğer kurum olan TBMM Genel Sekreterliği de üç Genel Sekreter Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği, Satınalma Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Genel Sekreter İdari Şubesi, Sivil Savunma Uzmanlığı, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü'nden oluşuyor.

Hangi tasarruf tedbirleri uygulanacak?

Yedi sayfadan oluşan genelgenin giriş bölümünde amacı, "kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması" olarak sıralandı.

Genelgede kapsam, genel ilkeler, taşınmaz edinilmesi ve kiralanması, resmi taşıtların edinilmesi ve kullanılması, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri, personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlar başlığı altında farklı bölümler yer alıyor.

Genelgeyle getirilen tasarruf tedbirlerinin bazıları şöyle sıralanıyor: