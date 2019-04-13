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Tasarruf tedbirleri kapsamında, belediyeden yat için satış kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 14:31 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, Kepez Belediye Başkanı CHP'li Birol Arslan, belediyeye ait yatı tasarruf tedbirleri kapsamında satma kararı aldıklarını açıkladı.

Tasarruf tedbirleri kapsamında, belediyeden yat için satış kararı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, Kepez Belediye Başkanı CHP'li Birol Arslan, belediyeye ait yatı tasarruf tedbirleri kapsamında satma kararı aldıklarını açıkladı.
Merkeze bağlı Kepez beldesinin yeni Belediye Başkanı Birol Arslan, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle belediyede tasarruf yapılması gerektiğini belirtti. Belediye Başkanı Arslan, birim müdürleriyle yaptığı toplantı sonrası belediyenin her noktasında tasarruf tedbirlerini almaya başladıklarını ifade ederek şunları söyledi:
"Bu tasarruf tedbirlerine ilk önce benim başlamam gerekiyordu. Seçildiğim günden itibaren hiçbir şekilde makam aracına binmedim. Bundan sonra da çok resmi programlar ve çok elzem durumlar haricinde resmi olarak makam aracına binmeyeceğim. Makam şoförü kullanmıyorum. Bu belki de Kepez Belediyesi bütçeleri içinde çok küçük bir nokta olabilir. Ama vermesi gereken mesaj çok önemli. Bütün belediye personelleri de bu anlayışla hareket edecek. Bundan sonra harcadığı her kuruşta tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu bilerek harcamalarını yapacak. Bu halkımıza verilmiş olan şeffaf ve hesap verilebilir olan belediyeciliğin bir karşılığı, uygulamalarımızdır."
YAT İÇİN SATIŞ KARARI
Başkanı Arslan, daha önceden Kepez Belediyesi'ne alınan yatı da tasarruf tedbirleri kapsamında satma kararı aldıklarını söyledi. Arslan, "Bu kadar borcu olan bir belediyenin yatan bir yatı olmasını çok rantabl bulmuyorum. Dolayısıyla 4 Nisan Perşembe günü mazbatayı aldım. 5 Nisan Cuma günü itibarıyla da yatın ihale edilişi, satış kararını aldık. Şu anda ihale dosyası hazırlanmaya devam ediyor. Ay sonu gibi de satışı gerçekleşecek. Dolayısıyla artık Kepez Belediyesi'nde tasarruf tedbirleri uygulanmaya başladı" dedi.

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Tasarruf tedbirleri kapsamında, belediyeden yat için satış kararıTasarruf tedbirleri kapsamında, belediyeden yat için satış kararıTasarruf tedbirleri kapsamında, belediyeden yat için satış kararıTasarruf tedbirleri kapsamında, belediyeden yat için satış kararı

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