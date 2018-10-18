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"Tasarruf ve yatırım araçları gibi konularda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 16:53 | Son Güncelleme

Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Ahsen Arıöz Bozkuş: - "Bugün burada para kavramı, bütçe borç yönetimi, kredi kartı, gelir gider, tasarruf ve yatırım araçları gibi konularda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" - "Bizler biliyoruz ki geleceğini planlamayı öğrenen, tasarruf bilinciyle donatılan kadınlarımız, ülkemizde finansal kaynakların etkin tahsisine ve yurtiçi tasarruf kaynaklarına büyük katkı sağlayacaklardır"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Ahsen Arıöz Bozkuş, "Bugün burada para kavramı, bütçe borç yönetimi, kredi kartı, gelir gider, tasarruf ve yatırım araçları gibi konularda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Bozkuş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" konulu panelin açılışında yaptığı konuşmada, finansal okuryazarlığın önemine dikkati çekti.

Panelin 16'ncısının Trabzon'da gerçekleştirildiğini belirten Bozkuş, bu kentte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Bozkuş, finansal eğitimlerin önemli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Toplumumuzda önemli bir yere sahip olan kadınlarımızın aile ekonomisinde söz sahibi olabilmesi, bilinçlenmesi, parasını idare edebilmesi ve ailede bu bilince sahip genç bireylerin yetişebilmesi açısından finansal okur yazarlık eğitimleri son derece kıymetli bir çalışmadır. Bu bağlamda bugün burada para kavramı, bütçe borç yönetimi, kredi kartı, gelir gider, tasarruf ve yatırım araçları gibi konularda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki geleceğini planlamayı öğrenen, tasarruf bilinciyle donatılan kadınlarımız, ülkemizde finansal kaynakların etkin tahsisine ve yurt içi tasarruf kaynaklarına büyük katkı sağlayacaklardır."

Programın içeriği hakkında da bilgilendirmede bulunan Bozkuş, "Düzenlediğimiz bu panellerde finansal okuryazarlık eğitimiyle aile bütçesine destek olmak amacıyla mesleki bilgi ve beceri sahibi olmak isteyen, kendi işini kurmaya istekli ve bu amaçla girişimde bulunmak isteyen siz değerli katılımcılarımız için ülkemizde kadınlarımızın ekonomik güçlenmesini sağlayan destek ve teşvikler anlamında da bilgi paylaşımında bulunacağız. Bu anlamda etkinliğimizin faydalı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt moderatörlüğünde düzenlenen "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" konulu panelde, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Trabzon Şube Yöneticisi Kadriye Karaçengel, İŞKUR, İş ve Meslek Danışmanı Emel Şahinler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOBİ Uzmanı Kürşat Mazlum ile Finansal Okuryazarlık Eğitmeni Zeynep Keskin konuşma yaptı.

İki oturum halinde düzenlenen panel, soru ve cevap kısmıyla sona erdi.

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"Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" konulu Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Ahsen Arıöz Bozkuş Trabzon

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