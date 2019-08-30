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Tasarrufu "yağ küpü"nde para biriktirerek öğrendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Siirt'te 2 kardeş, babalarının "Bu, sizin geleceğiniz" diyerek eve getirdiği ve kumbaraya çevirdiği yağ küpünde 6 yılda 7 bin 910 lira topladı - Baba Serdar Özyeşil: - "Çocuklarımla beraber tamamen kendi birikimleriyle doldurdukları küpü açtım. Küpte 7 bin 910 lira biriktirdiklerine şahit oldum. O kadar paranın biriktiğini görünce şaşırdık" - "Kumbara kültürümüz devam edecek. Bu paraları bankada bütün hale getireceğiz ve aldığım iki küçük küpe atacağız"

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'te 2 kardeş, babalarının "Bu, sizin geleceğiniz." diyerek eve getirdiği ve kumbaraya çevirdiği yağ küpünde 6 yılda 7 bin 910 lira biriktirdi.

Kentte esnaflık yapan Serdar Özyeşil, 9 Şubat 2013'te bir arkadaşından aldığı eski yağ küpünü, içinden madeni paraların atılabileceği tahta ile kapatarak o dönem 4 yaşında olan Muhammed Salih ve 2 yaşında olan Muhammed Ali için kumbaraya dönüştürdü.

"Damlaya damlaya göl olur" atasözünden yola çıkarak hareket eden Özyeşil, çocuklarıyla 6 yıl sonra küpü açarak biriken madeni paraları saydı. Harçlıklarından arta kalan bozuk paraları attıkları küpte 7 bin 910 lira biriktirdiğini gören kardeşler, hem şaşkınlık hem sevinç yaşadı.

- "O kadar paranın biriktiğini görünce çocuklarımla şaşırdık"

Serdar Özyeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce ziyaret ettiği arkadaşının evinde kapının yanında duran yağ küpünün dikkatini çektiğini söyledi.

Küpün 100-150 yıllık olduğunu tahmin ettiğini belirten Özyeşil, "Arkadaşıma, küpü nereden bulduğunu sormuştum. Kendisi de annesinin anneannesi tarafından hatıra olarak kaldığını ve bana hediye edebileceğini söyledi. Ben de tarihi ve manevi bir değeri olduğu için kabul etmedim ancak bir hafta sonra arkadaşım ailesiyle bize geldiğinde küpü de yanında getirmişti. Bizim de kumbara serüvenimiz işte tam da bu tarihten sonra başladı." dedi.

Tahta kapak yaptırdığı küpü 1 lira madeni para atılabilen kumbaraya dönüştürdüğünü ifade eden Özyeşil, çevredekilerin "bu küpten kumbara mı olur?" sözlerine aldırış etmeden "Damlaya damlaya göl olur." atasözünü hayata geçireceğini anlattığını aktardı.

Çocuklarının 6 yıldır para attığı küpü heyecanla açtıklarını dile getiren Özyeşil, "Küpte 7 bin 910 lira para biriktirdiklerine şahit oldum. O kadar paranın biriktiğini görünce çocuklarımla şaşırdık. Kumbara kültürümüz devam edecek. Bu paraları bankada bütün hale getireceğiz ve aldığım iki küçük küpe atacağız." diye konuştu.

Üniversite yıllarında ekonomik zorluklar çektiğini ve çocuklarının da aynı durumu yaşamamaları için şimdiden çeşitli çalışmalar yaptığını aktaran Özyeşil, bu kumbara fikrinin de bunlardan biri olduğunu anlattı.

"Kumbara kültürünü çocuklarıma aşılamayı, onlara para biriktirme ve tutumlu olma alışkanlığını kazandırmayı amaçlıyorum." diyen Özyeşil, tasarrufun çocuklara küçük yaşlarda aşılanması gerektiğini vurguladı.

- Para biriktirmeye devam edecekler

Çocuklardan 10 yaşındaki Muhammed Salih Özyeşil de 4 yaşında biriktirmeye başladıkları paraları şu anda görünce ayrı bir duygu yaşadığını söyledi.

Küpe para atmaya başladıklarında bu kadar paranın birikeceğini tahmin etmediklerine işaret eden Özyeşil, "O zaman babam bu küpü eve getirdiğinde ne olduğunu sordum. Kendisi de 'Bu, sizin geleceğiniz' diyerek kumbaraya para atmamızı söyledi. Kumbaraya bozuk para attık." dedi.

Muhammed Ali Özyeşil de 2 yaşındayken başladıkları çalışmanın sonucunu 8 yaşında görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Para biriktirmenin çok güzel bir duygu olduğunu ve bütün çocukların tutumlu olması gerektiğini ifade eden Özyeşil, "Harçlıklarımızdan arta kalan parayı küpe atmaya başladık. Daha sonraki yıllarda babam bize bir şey demeden bu kumbaraya para atmayı sürdürdük. Kumbaramızda para biriktirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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