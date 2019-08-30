SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'te 2 kardeş, babalarının "Bu, sizin geleceğiniz." diyerek eve getirdiği ve kumbaraya çevirdiği yağ küpünde 6 yılda 7 bin 910 lira biriktirdi.

Kentte esnaflık yapan Serdar Özyeşil, 9 Şubat 2013'te bir arkadaşından aldığı eski yağ küpünü, içinden madeni paraların atılabileceği tahta ile kapatarak o dönem 4 yaşında olan Muhammed Salih ve 2 yaşında olan Muhammed Ali için kumbaraya dönüştürdü.

"Damlaya damlaya göl olur" atasözünden yola çıkarak hareket eden Özyeşil, çocuklarıyla 6 yıl sonra küpü açarak biriken madeni paraları saydı. Harçlıklarından arta kalan bozuk paraları attıkları küpte 7 bin 910 lira biriktirdiğini gören kardeşler, hem şaşkınlık hem sevinç yaşadı.

- "O kadar paranın biriktiğini görünce çocuklarımla şaşırdık"

Serdar Özyeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce ziyaret ettiği arkadaşının evinde kapının yanında duran yağ küpünün dikkatini çektiğini söyledi.

Küpün 100-150 yıllık olduğunu tahmin ettiğini belirten Özyeşil, "Arkadaşıma, küpü nereden bulduğunu sormuştum. Kendisi de annesinin anneannesi tarafından hatıra olarak kaldığını ve bana hediye edebileceğini söyledi. Ben de tarihi ve manevi bir değeri olduğu için kabul etmedim ancak bir hafta sonra arkadaşım ailesiyle bize geldiğinde küpü de yanında getirmişti. Bizim de kumbara serüvenimiz işte tam da bu tarihten sonra başladı." dedi.