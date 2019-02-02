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TASAV makale ödüllerini Devlet Bahçeli verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 20:59 | Son Güncelleme

MHP’nin kuruluşunun 50.

MHP’nin kuruluşunun 50. yılı konulu etkinlikler kapsamında düzenlenen, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) makale ödül törenine MHP lideri Devlet Bahçeli katıldı.

Ankara’da bir otelde düzenlenen ödül töreni öncesinde TASAV’ın 50. yıl dönümüne ilişkin panel düzenlendi. Akşam saatlerinde MHP’nin yakın tarihteki yerine ilişkin yazılan makalelere ödülleri verildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve TASAV Başkanı İsmail Faruk Aksoy MHP lideri Bahçeli’ye 50. yıl Almanağı isimli bir çalışma, Türkiz dergisi 50. yıl özel sayısı ve plaket hediye etti. Ödül töreni öncesinde Bahçeli, Türk Akademisi Siyasi ve Sosyal Araştırma Vakfınca hazırlanan fotoğraf sergisini de gezdi, fotoğrafları, tek tek inceledi.

Makale yarışmasında, “Demokratik Milliyetçilik Bağlamında MHP’nin Soğuk Savaş Sonrası Dönem Dış Politika Analizi” makalesi ile Mehmet Şahin birinci oldu. İkincilik ise “Türk Milliyetçiliğinde Devlet Anlayışı ve Siyasal Hayatın Gelişiminde Milliyetçi Hareket Partisi’nin Etkisi” ile Abdullah Cüneyt Küsmez oldu. Yeliz Özkan da, “Türk Gençliğinin Yetiştirilmesinde ve Milli Bilinç Kazanmasında Milliyetçi Hareket Partisi’nin Rolüne İlişkin Bir Saha Araştırması” çalışmasıyla üçüncü olurken, “Milliyetçi Hareket Partisi ve Değerler Siyaseti” konulu makale ile Fevzi Fırat Gözüyeşil dördüncü oldu. Göktürk Yılmaz da “Siyasi Partilerde Parti İçi Demokrasiyi Etkileyen Ana Normlar ve Bu Çerçevede MHP Örneği” isimli makalesiyle beşinci oldu. (İÇ-

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