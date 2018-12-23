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TASC VE ICNA'dan New York'taki evsizlere kıyafet ve gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 10:11 | Son Güncelleme

Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi ve Kuzey Amerika İslam Camiası, kışın en soğuk günlerinin yaşandığı New York'ta Noel tatili öncesi evsizlere kıyafet, battaniye ve gıda yardımı yaptı

Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) New York'ta evsizlere kıyafet, battaniye ve gıda yardımı yaptı.

TASC ve ICNA yetkilileri, New York'ta Noel tatili öncesi Broadway Caddesi'ndeki evsizlerin yanına giderek onlara mont, şapka eldiven, atkı ve battaniye dağıttı ayrıca gıda yardımında bulundu.

TASC Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TASC ve ICNA'nın bir araya gelerek New York yaşayan evsizlere gıda ve kışlık kıyafet yardımı yaptığını söyledi.

Bakır, ''Bizler Türkler ve Müslüman toplum olarak onlara nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünürken böyle bir etkinliği gerçekleştirmeyi uygun gördük. Zaten kış ayı özellikle onlar için en büyük sorun. Bir nebze de olsa tatil öncesi onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize.'' diye konuştu.

Barınaklara gitmeyip sokakta kalan evsizlerin donma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Bakır, dağıttıkları kışlık kıyafetlerle evsizlerin ısınma şansı bulabileceğini sözlerine ekledi.

TASC Eş Başkanı Halil Mutlu da sosyal sorumluluk projelerinden birini yerine getirdiklerini belirterek yaklaşık 150 kişiye sıcak yemek, kıyafet ve aşırı soğuklarda kullanılabilecek alüminyum battaniyeler dağıttıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Amerika İslam Camiası Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi

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