HABER

Taşdelen, belediyecilik deneyimlerini Londra'da anlatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:20 | Son Güncelleme

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Londra'da "Çoğunluk İçin Avrupa-Avrupa'yı Dönüştürecek Sol Bir Strateji Geliştirmek" konferansına katılarak, Türkiye'deki sosyal demokrat belediyecilik uygulamalarını paylaşacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Londra'da "Çoğunluk İçin Avrupa-Avrupa'yı Dönüştürecek Sol Bir Strateji Geliştirmek" konferansına katılarak, Türkiye'deki sosyal demokrat belediyecilik uygulamalarını anlatacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, açılış konuşmasını Jeremy Corbyn'in yapacağı "Çoğunluk İçin Avrupa-Avrupa'yı Dönüştürecek Sol Bir Strateji Geliştirmek" konferansında Taşdelen'in yanı sıra Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Yunanistan Maliye Bakanı Euclid Tsakalatos, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da yer alacak.

Taşdelen, konferansta Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ile aynı oturumda "Değişen Avrupa'da Belediyeler" başlıklı bir konuşma yapacak, Türkiye'deki sosyal demokrat belediyecilik uygulamalarını paylaşacak.

Konferansa ilişkin değerlendirmede bulunan Taşdelen, dünyanın her alanda büyük krizler yaşadığı bir dönemde, insani krizler, ekoloji, ekonomik adaletsizlik gibi pek çok alanda sosyal demokratların alternatif stratejiler geliştirmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Taşdelen, konferansta bu konular çerçevesinde konuşma yapacağını belirterek, "Sosyal demokratların temel görevi arka sırada kalanları yani yoksulları, ezilenleri, eşitsizlik yaşayan herkesi kapsaması ve bütün bu kesimlere yeni bir ufuk açmasıdır. Biz Çankaya'da bu anlayışla çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik ve toplumun bütün kesimlerine ulaşacak bir model inşa ettik." ifadesini kullandı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Metro seferlerinde aksamaMetro seferlerinde aksama
Urla'da, arkeolojik sit alanı üzerindeki kaçak ev yıkıldıUrla'da, arkeolojik sit alanı üzerindeki kaçak ev yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taşdelen Londra'da deneyimleri anlatacak

En Çok Okunan Haberler

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan 'Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt!

Erdoğan'dan 'Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt!

5 yaşındaki çocuğu 43 yerinden bıçakladı!

5 yaşındaki çocuğu 43 yerinden bıçakladı!

HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım

HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım

Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı

Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı

Teröristler metruk binada yakalandı!

Teröristler metruk binada yakalandı!

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.