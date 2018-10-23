Taşdelen, belediyecilik deneyimlerini Londra'da anlatacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Londra'da "Çoğunluk İçin Avrupa-Avrupa'yı Dönüştürecek Sol Bir Strateji Geliştirmek" konferansına katılarak, Türkiye'deki sosyal demokrat belediyecilik uygulamalarını anlatacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, açılış konuşmasını Jeremy Corbyn'in yapacağı "Çoğunluk İçin Avrupa-Avrupa'yı Dönüştürecek Sol Bir Strateji Geliştirmek" konferansında Taşdelen'in yanı sıra Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Yunanistan Maliye Bakanı Euclid Tsakalatos, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da yer alacak.

Taşdelen, konferansta Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ile aynı oturumda "Değişen Avrupa'da Belediyeler" başlıklı bir konuşma yapacak, Türkiye'deki sosyal demokrat belediyecilik uygulamalarını paylaşacak.

Konferansa ilişkin değerlendirmede bulunan Taşdelen, dünyanın her alanda büyük krizler yaşadığı bir dönemde, insani krizler, ekoloji, ekonomik adaletsizlik gibi pek çok alanda sosyal demokratların alternatif stratejiler geliştirmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Taşdelen, konferansta bu konular çerçevesinde konuşma yapacağını belirterek, "Sosyal demokratların temel görevi arka sırada kalanları yani yoksulları, ezilenleri, eşitsizlik yaşayan herkesi kapsaması ve bütün bu kesimlere yeni bir ufuk açmasıdır. Biz Çankaya'da bu anlayışla çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik ve toplumun bütün kesimlerine ulaşacak bir model inşa ettik." ifadesini kullandı.

